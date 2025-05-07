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ТРЦ Ocean Mall обіцяють відкрити восени цього року

ТРЦ Ocean mall
ТРЦ Ocean Mall стане найкрупнішим торговим об'єктом, відкритим під час війни.Фото: NAI Ukraine

На ринок комерційної нерухомості має вийти найкрупніший об'єкт останніх років. В його будівництво інвестували понад $400 млн.

Торговельно-розважальний центр Ocean Mall у Києві планують відкрити восени 2025 року. Новий термін здачі об'єкту назвав у коментарі Delo.ua Віталій Бойко, CEO Urban Experts & Leslie Jones Architecture та NAI Ukraine, який є автором концепції Ocean Mall.

Відкриття об'єкту вже кілька разів переносили. Раніше анонсувалась  дата відкриття ТРЦ Ocean Mall 1 вересня 2024 року.  

Спершу власник проєкту Вагіф Алієв, який викупив Ocean Mall за $20 млн у Василя Хмельницького, заявляв про намір побудувати ТРЦ до кінця 2018-го, а згодом переносив дату на 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 і от тепер на 2025 рік.

Якщо Ocean Mall відкриється наступного року, він стане найкрупнішим новим ТРЦ на ринку комерційної нерухомості за роки війни: його загальна площа - 300 тис. кв.м, орендна 117 тис. кв.метрів.

За словами експерта, плани з відкриття ТРЦ цього року не змінились. "Ocean Mall вже на високій стадії готовності. Закінчуються роботи по зовнішньому фасаду. З 1 червня на об'єкті виходять на ремонт орендарі. Плани щодо виходу на ринок не змінились. Восени цього року планується відкриття", - наголосив Віталій Бойко.

Фото 2 — ТРЦ Ocean Mall обіцяють відкрити восени цього року
ТРЦ Ocean Mall зсередини. Ілюстрація: проєкт NAI Ukraine

Ocean Mall –  це торговий об’єкт формату retail resort, із фокусом  не лише на торгову, а й на розважальну складову на площі 30 000 кв. м. Загальна сума інвестицій у будівництво об’єкта – понад $400 млн.

"Відкриття ТРЦ Ocean Mall безперечно обіцяє стати не тільки подією року, а подією історії українських торгових центрів. Девелопер обіцяє багато унікальних речей - від нових орендарів до внутрішнього оздоблення", - заявив Віталій Бойко.

Як повідомляло раніше Delo.ua, 14 торговельних центрів планують вийти на ринок у другій половині 2025 року.

Також повідомлялось, що у Києві загострюється конкуренція між ТРЦ через надмір торговельних площ.

Автор:
Леся Соловчук