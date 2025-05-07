14 торговельних центрів планують вийти на ринок у другій половині 2025 року

Більшість запланованих до відкриття комерційних площ у 2025 році вийде на ринок вчасно.

У другій половині року на ринок буде виведено більше 10 торговельних центрів. Проте запуск деяких об'єктів буде перенесено на наступні роки.

Як зазначив в коментарі Delo.ua голова Української ради торговельних центрів та операційний директор девелоперської компанії Budhouse Group Максим Гаврюшин, цьогоріч головна тенденція на ринку - будівництво малих ТЦ на заході України. З одного боку, на великі об'єкти бракуєфінансування, з іншого боку малі об'єкти

За його словами, у 2025 році торішній прецедент, коли відкриття 10 запланованих до здачі ТРЦ перенесли на наступний рік, не повториться.

"У 2025 році ми очікуємо відкриття 14 об'єктів (12 нових ТЦ та 2 другі черги існуючих ТЦ) орендною площею 271 тис кв. метрів. Також триває будівництво ще 10 ТЦ площею майже 300 тис кв. метрів, які очікуємо у 2026 році", - наголосив Гаврюшин.

Ключовими відкриттями 2025 року стане відкриття двох нових ТЦ "Епіцентра" у Київський області (один з них відкрився торік), другої черги ТРЦ "Подоляни" у Тернополі. Також нові ТРЦ з'являться в Одесі, Ужгороді, Чернівцях, Львівській та Івано-Франківській області.

Найкрупніший об'єкт, який очікується цього року на ринку комерційної нерухомості, - це ТРЦ Ocean mall на Либідській, загальною площею 300 000 кв. м, орендною 117 000 кв. м. Втім, відкриття об'єкту вже кілька разів переносили.

Ocean Mall – це торговий об’єкт формату retail resort, із фокусом не лише на торгову, а й на розважальну складову на площі 30 000 кв. м. Загальна сума інвестицій у будівництво об’єкта – понад $400 млн.

"Відкриття ТРЦ Ocean Mall безперечно обіцяє стати не тільки подією року, а подією історії українських торгових центрів. Девелопер обіцяє багато унікальних речей - від нових орендарів до внутрішнього оздоблення", - заявив у коментарі Delo.ua Віталій Бойко, CEO Urban Experts & Leslie Jones Architecture та NAI Ukraine, який є автором концепції Ocean Mall.

За словами експерта, плани з відкриття ТРЦ цього року не змінились.

"Ocean mall вже на високій стадії готовності. Закінчуються роботи по зовнішньому фасаду. З 1 червня на об'єкті виходять на ремонт орендарі. Плани щодо виходу на ринок не змінились. Восени цього року планується відкриття", - наголосив Віталій Бойко.

Також активно будується і готується до відкриття цього року ІІ черга Podolyany Mall (50 тис. кв.м) у Тернополі – один із найбільших регіональних ТРЦ у Західній Україні. І черга об'єкту збудована ще в 2008 році. У новому об'єкті з'явиться великий розважальний парк. Девелопер також обіцяє третю чергу ТРЦ, де, окрім магазинів, з'являться площі під офіси та коворкінги.

"Це не реновація об'єкту, а повноцінне нове будівництво з підземними паркінгами, суператріумами та якісним дизайном. Більшість брендів в Україні готові активно розвиватись в обласних містах і заходити в такі якісні об'єкти", - зазначив Бойко.

СЕО консалтингової компанії Retail&Development Advisor Андрій Лотоцький також запевнив в коментарі Delo.ua, що восени готується до здачі ТРЦ в Ужгороді та Мукачево - орієнтовно жовтень і листопад. На фінішній прямій також підготовка ТРЦ A7 у Івано-Франківську, який планують відкрити у листопаді.

"Сьогодні завершуються роботи на фасадах роблять, тривають інженерні роботи. У липні маємо допустити до ремонтних робіт орендарів", - наголосив Лотоцький.

Восени готується до відкриття і ІІ черга ТРЦ "Корона" в Ужгороді, наголосили в Colliers Ukraine. Водночас там додали, що ТЦ Phoenix у Буковелі - скоріш в цьому році ще не відкриється.

Також у IV кварталі 2025 року відкриється ТРЦ "Ритм" у Хмельницькому (загальна площа 50тис. кв. м) та ТЦ IT Town Mall в Одесі (21 тис.кв. м), наголосили в консалтинговій компанії UTG, яка виступає брокером об'єктів.

За даними Української ради торговельних центрів, станом на травень 2025-го середня заповнюваність складає для традиційних ТЦ 98%, для спеціалізованих - 91%.

Орендні ставки в ТРЦ у І кварталі 2025 року за 1 кв. метр в середньому становили:

на приміщення менше 50 кв. м - $38;

приміщення 50-250 кв. м - $21;

понад 250 кв. м - $17.

Згідно з анонсами, на 2025 – 2027 роки у столиці заплановано відкриття торговельно-розважальних центрів на понад 250 00 кв. метрів.

Раніше Delo.ua писало про те, що у Києві загострюється конкуренція між ТРЦ через надмір торговельних площ.