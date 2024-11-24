На Буковелі наступного року з'явиться професійний ТРЦ Phoenix Plaza

На Івано-Франківщині в селі Поляниця, на території гірськолижного курорту Буковель відкриється перший професійний торговельно-розважальний центр Phoenix Plaza.

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Девелопером проєкту виступає група компаній Phoenix Олександра Редьки — бізнесмена з Дніпра і ветерана АТО. Ексклюзивним консультантом проєкту стала міжнародна консалтингова компанія Colliers Ukraine, яка відповідає за розробку концепції ТЦ, tenant-mix та укладення договорів з орендарями.

Загальна площа 11-поверхової багатофункціональної будівлі - 27 000 квадратних метрів, втім, відведена під торгівлю оренда − 4 000 квадратів на двох поверхах.

Як розповів в коментарі Delo.ua провідний експерт у сегменті торговельної нерухомості компанії Colliers Ukraine Ігор Заболоцький, об'єкт зводиться в Поляниці на території найбільшого котеджного містечка в Буковелі Phoenix Relax Park, із ресторанами, зоопарком та басейнами.

Будівля спроєктована за принципом багатофункціональності. Окрім торгівлі, тут будуть можливості для відпочинку та проведення важливих подій: магазини з найрізноманітнішими товарами, панорамний ресторан з вишуканою кухнею, конференц-зала для івентів, преміум-апартаменти для проживання туристів, басейн та підземний паркінг.

"Каркас будівлі вже звели. Відкриття заплановане на кінець 2025 року", - розповів Заболоцький.

Перші два поверхи 11-поверхової будівлі буде відведено під торгівельні площі - з продуктовим супермаркетом, магазинами та фітнес-залом.

"Унікальність об'єкту - це локація, гірськолижний курорт Буковель. До сьогодні ця рекреаційна зона була досить обмежена з точки зору традиційного ритейлу. Там працювали або готелі і ресторани, або локальні ринки. Тепер з'явиться професійний сервіс - і для мешканців Поляниці, і для туристів", - додав Заболоцький.

Окрім об'єкту на 18 гектарів на Буковелі, компанія Phoenix також розпочала будівництво Phoenix Medical Resort у Східниці Львівської області (на 146 котеджів та 280 апартаментів), а також будує деревообробний завод у Ворохті. Також триває будівництво інвестиційної нерухомості в Іспанії Phoenix Lagoon (на 40 вілл та 54 апартаменти).

Delo.ua писало про те, що більшість девелоперів у будівництві ТРЦ сфокусувались на західних регіонах України. Які ще торговельно-розважальні центри відкриються у 2025 році, читайте в огляді "Надстійкі квадрати".