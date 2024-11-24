В Буковеле в следующем году появится профессиональный ТРЦ Phoenix Plaza

В Ивано-Франковской области в селе Поляница, на территории горнолыжного курорта Буковель откроется первый профессиональный торгово-развлекательный центр Phoenix Plaza.

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Девелопером проекта выступает группа компаний Phoenix Александра Редьки – бизнесмена из Днепра и ветерана АТО. Эксклюзивным консультантом проекта стала международная консалтинговая компания Colliers Ukraine, которая отвечает за разработку концепции ТЦ, tenant-mix и заключения договоров с арендаторами.

Общая площадь 11-этажного многофункционального здания – 27 000 квадратных метров, впрочем, отведенная под торговлю аренда – 4 000 квадратов на двух этажах.

Как рассказал в комментарии Delo.ua ведущий эксперт в сегменте торговой недвижимости компании Colliers Ukraine Игорь Заболоцкий, объект возводится в Полянице на территории крупнейшего коттеджного городка в Буковеле Phoenix Relax Park, с ресторанами, зоопарком и бассейнами.

Здание спроектировано по принципу многофункциональности. Кроме торговли здесь будут возможности для отдыха и проведения важных событий: магазины с самыми разнообразными товарами, панорамный ресторан с изысканной кухней, конференц-зал для ивентов, премиум-апартаменты для проживания туристов, бассейн и подземный паркинг.

"Каркас здания уже построили. Открытие запланировано на конец 2025 года", — рассказал Заболоцкий.

Первые два этажа 11-этажного здания будут отведены под торговые площади – с продуктовым супермаркетом, магазинами и фитнес-залом.

"Уникальность объекта – это локация, горнолыжный курорт Буковель. До сегодняшнего дня эта рекреационная зона была достаточно ограничена с точки зрения традиционного ритейла. Там работали либо отели и рестораны, либо локальные рынки. Теперь появится профессиональный сервис – и для жителей Поляницы, и для туристов", — добавил Заболоцкий.

Помимо объекта на 18 гектаров на Буковеле, компания Phoenix также приступила к строительству Phoenix Medical Resort в Схиднице Львовской области (на 146 коттеджей и 280 апартаментов), а также строит деревообрабатывающий завод в Ворохте. Также продолжается строительство инвестиционной недвижимости в Испании Phoenix Lagoon (на 40 вилл и 54 апартамента).

Delo.ua писало о том, что большинство девелоперов в строительстве ТРЦ сфокусировались на западных регионах Украины. Какие еще торгово-развлекательные центры откроются в 2025 году, читайте а нашем обзоре "Сверхстойкие квадраты".