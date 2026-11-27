В июле-сентябре 2026 года жители Украины оплатили жилищно-коммунальные услуги 51,0 млрд грн, что превысило сумму текущих начислений за этот период. Тем не менее, общая задолженность населения за базовые коммунальные услуги остается на уровне десятков миллиардов гривен.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным статистики за ІІІ квартал 2026 года, населению было начислено до уплаты 48,5 млрд грн.

Фактический уровень оплаты составил 51 млрд грн, что свидетельствует о частичном погашении гражданами накопленных ранее долгов.

В то же время, значительная задолженность населения по отдельным видам жилищно-коммунальных услуг сохраняется.

Наибольшие суммы долгов зафиксированы по следующим направлениям:

поставка тепловой энергии и горячей воды – 31,4 млрд грн;

поставка и распределение природного газа - 27, 6 млрд грн;

поставка и распределение электрической энергии – 16,6 млрд грн.

Общая задолженность по этим категориям составила 101,4 млрд. гривен.

Напомним, единственное жилье украинцев могут принудительно продать для погашения долгов за коммунальные услуги, если сумма задолженности превышает 430 тысяч гривен.

Ранее Dilo писало, как обезопасить себя от ареста имущества из-за коммунальных долгов и что делать, если задолженность уже накопилась.