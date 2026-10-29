Украинцы могут потерять жилье из-за долгов за коммуналку: Минюст назвал сумму

Единственное жилье украинцев могут продать принудительно для погашения долгов за коммунальные услуги, если сумма задолженности превышает 430 тысяч гривен.

Как пишет Dilo, об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

Он отметил, что ранее эта сумма составила около 170 тысяч гривен, но ее увеличили с учетом экономической ситуации в стране.

"Чтобы у тебя забрали единственное жилье, нужно очень постараться, накопив такие долги за коммуналку", – заявил Гайченко.

По его словам, людей со столь большими коммунальными долгами в Украине, пожалуй, единицы.

"То есть, за коммунальные долги в 99,999% случаев единое жилье забирать не будут. Здесь я хочу успокоить людей", - подчеркнул Гайченко.

По расчетам Минюста, если ежемесячная плата за коммунальные услуги составляет 6 тыс. грн, понадобится шесть лет неуплаты, чтобы накопить долг такого размера.

В то же время даже превышение этой суммы не означает автоматического взыскания жилья. Закон также гарантирует дополнительную защиту единого жилья военнослужащих, а для должников за жилищно-коммунальные услуги на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях — отдельные гарантии во время исполнительного производства.

Напомним, долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 30 июня 2026 достиг 104,2 млрд грн. Большая часть этой суммы приходится на счета за отопление и горячую воду.

Ранее Dilo писало, как обезопасить себя от ареста имущества из-за коммунальных долгов и что делать, если задолженность уже накопилась.