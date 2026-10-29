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Українці можуть втратити житло через борги за комуналку: Мін'юст назвав суму

комуналка
Поріг боргу за комуналку, через який можуть забрати єдине житло, зріс до понад 430 тис. грн / Depositphotos

Єдине житло українців можуть примусово продати для погашення боргів за комунальні послуги, якщо сума заборгованості перевищує 430 тисяч гривень. 

Як пише Dilo, про це повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

Він зазначив, що раніше ця сума становила близько 170 тисяч гривень, але її збільшили з урахуванням економічної ситуації в країні.

"Щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже постаратися, накопичивши такі борги за комуналку", - заявив Гайченко.

За його словами, людей із настільки великими комунальними боргами в Україні, мабуть, одиниці.

"Тобто за комунальні борги у 99,999% випадків єдине житло забирати не будуть. Тут я хочу заспокоїти людей", – наголосив Гайченко.

За розрахунками Мін'юсту, якщо щомісячна плата за комунальні послуги становить 6 тис. грн, знадобиться шість років несплати, щоб накопичити борг такого розміру.

Водночас навіть перевищення цієї суми не означає автоматичного стягнення житла.Також Закон гарантує додатковий захист єдиного житла військовослужбовців, а для боржників за житлово-комунальні послуги на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях — окремі гарантії під час виконавчого провадження.

Нагадаємо, борг українців за житлово-комунальні послуги станом на 30 червня 2026 року досяг 104,2 млрд грн. Найбільша частина цієї суми припадає на рахунки за опалення та гарячу воду.

Раніше Dilo писало, як убезпечити себе від арешту майна через комунальні борги та що робити, якщо заборгованість вже накопичилася.

Автор:
Світлана Манько

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