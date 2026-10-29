У ЄС прокоментували питання перезапуску "Північного потоку": що кажуть

Газопровід "Північний потік" не відновить роботу після війни і не постачатиме російський газ до Європи — Європейська комісія відкинула спільну спробу Вашингтона й Москви відродити цей суперечливий проєкт, а законодавство ЄС забороняє відновлення поставок російського газу.

Як пише Dilo, про це повідомляє Euronews.

Підводний газопровід, який з’єднує Німеччину з Росією і простягається більш ніж на 1200 кілометрів, перебуває під санкціями ЄС. "Північний потік — 1" не працює після вибуху в середині 2022 року, тоді як "Північний потік — 2" так і не отримав сертифікації від уряду Німеччини.

"Ми надто добре знаємо приховану ціну залежності від Росії у закупівлях викопного палива. Його використовували як зброю, і ми заплатили за це ціну, тож ми про це не забуваємо. Це добра нагода нагадати собі, хто насамперед припинив постачання. Це була Росія — якщо за цей час хтось про це забув", — заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью.

Вона послалася на виступ президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка нещодавно заявила депутатам Європарламенту, що санкції проти російської енергетики залишатимуться чинними "доки Росія не припинить війну".

Її слова стали відповіддю на угоду щодо постачання дизельного пального, укладену президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним, яка викликала обурення європейців.

Коли Єврокомісію запитали, чи поширюватиметься такий підхід і на період після війни, вона вказала на законодавство, схвалене державами-членами, яке передбачає поступове припинення всього імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Короткострокові контракти на постачання СПГ уже припинені, тоді як довгострокові контракти на СПГ перестануть діяти до січня 2027 року.

Останній етап стосується контрактів на постачання трубопровідного газу, зокрема тих, що раніше були пов’язані з "Північним потоком": їх планують припинити до вересня 2027 року.

"Чинне законодавство також не прив’язане ані до санкцій, ані до будь-яких геополітичних подій. Тож незалежно від того, що станеться, ми поступово виводимо російський газ і СПГ з європейського ринку. Останні поставки мають припинитися до кінця наступного року", — заявила речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен.⠀

Залежність Європи від російських енергоносіїв

"Північний потік" став символом тривалої залежності Європи від російських енергоносіїв — залежності, яка дорого їй обійшлася після того, як повномасштабне вторгнення Москви в Україну спричинило різке зростання цін на енергію, піднявши рахунки до рекордних рівнів.

У відповідь ЄС ухвалив стратегію поступової відмови, завдяки якій частка російського трубопровідного газу скоротилася приблизно з 40% у 2021 році до близько 6% у 2025-му. Такий перехід обійшовся дорого, оскільки країни значною мірою переорієнтувалися на дорожчий американський СПГ.

Тепер, на тлі активізації мирних переговорів щодо завершення війни, США та Росія, за повідомленнями, висунули ідею відновити постачання газу до Європи, зокрема через "Північний потік", за участю американського інвестора.

У Європейській комісії відповіли на це, що не планують відновлювати постачання російського природного газу та скасовувати обмеження проти РФ до повного припинення війни проти України.

Для скасування або внесення змін до законодавства ЄС, яке передбачає поступову відмову від російського газу, знадобиться нова пропозиція Єврокомісії та кваліфікована більшість серед держав-членів.

Більшість країн і надалі вважають, що закупівлі в Москви мають неприйнятну ціну для спільної безпеки.

Так, в уряді Німеччини заявляли, що не планують відновлювати роботу газопроводів "Північний потік" та повертатися до колишньої залежності від російського газу.