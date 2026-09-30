Берлін виключив перезапуск "Північного потоку" та повернення до залежності від російського газу

Уряд Німеччини не планує відновлювати роботу газопроводів "Північний потік" та повертатися до колишньої залежності від російського газу.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Укрінформ".

За словами міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля федеральний уряд "не має жодних планів" знову запускати "Північний потік". Він наголосив, що залежність Німеччини від російських енергоносіїв була надмірною і Берлін не має наміру допустити її повторення.

Заява пролунала 29 вересня у Страсбурзі під час відповідей на запитання депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи.

Питання стосувалося можливого відновлення постачання російського газу через "Північний потік". За повернення до таких поставок раніше виступали представники опозиційної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Вадефуль також заявив, що в майбутньому відносини Німеччини та Росії можуть покращитися, однак за нинішніх умов Берлін виходить із необхідності зміцнювати європейську безпеку через НАТО та Європейський Союз.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на російських газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у Балтійському морі сталися вибухи, внаслідок яких були виведені з ладу три з чотирьох ниток газопроводів. Ще в лютому того ж року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, уряд Німеччини зупинив процедуру сертифікації "Північного потоку-2", який так і не був введений в експлуатацію.

Нещодавно стало відомо, що представники AfD та російська сторона обговорювали можливу зустріч у 2027 році, серед тем якої може бути повернення російського газу та відновлення "Північного потоку".