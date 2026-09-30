Берлин исключил перезапуск "Северного потока" и возврат к зависимости от российского газа

Правительство Германии не планирует возобновлять работу газопроводов "Северный поток" и возвращаться к прежней зависимости от российского газа.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Укринформ".

По словам министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля, федеральное правительство "не имеет никаких планов" вновь запускать "Северный поток". Он подчеркнул, что зависимость Германии от российских энергоносителей была излишней и Берлин не намерен допустить ее повторения.

Заявление прозвучало 29 сентября в Страсбурге во время ответов на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Вопрос касался возможного возобновления поставок российского газа через "Северный поток". За возвращение к таким поставкам ранее выступали представители оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Вадефуль также заявил, что в будущем отношения Германии и России могут улучшиться, однако в нынешних условиях Берлин исходит из необходимости укреплять европейскую безопасность через НАТО и Европейский Союз.

Напомним, 26 сентября 2022 года на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли взрывы, в результате которых были выведены из строя три из четырех нитей газопроводов. Еще в феврале того же года, накануне полномасштабного вторжения России в Украину, правительство Германии остановило процедуру сертификации "Северного потока-2", который так и не был введен в эксплуатацию.

Недавно стало известно, что представители AfD и российская сторона обсуждали возможную встречу в 2027 году, среди тем которой может быть возвращение российского газа и возобновление "Северного потока".