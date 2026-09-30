Второй по объему в мире: Канада расширит терминал сжиженного газа за $30 млрд

Канада инвестирует более $30 млрд во вторую фазу проекта LNG Canada в Китимате в провинции Британская Колумбия. После завершения расширения мощность терминала вырастет вдвое – с 14 до 28 млн тонн сжиженного природного газа в год.

Как пишет Dilo, об этом объявил премьер-министр Канады Марк Карни, передает "Укринформ".

Об инвестициях в расширение объявил премьер-министр Канады Марк Карни. По его словам, на достройку второй фазы LNG Canada будет направлено более $30 млрд.

Карни отметил, что после завершения проекта предприятие станет вторым по мощности LNG-терминалом в мире. По его словам, расширение должно способствовать выходу канадского газа на международные рынки и обеспечить стабильные поставки в страны Азии и Европы.

Терминал LNG Canada в Китимате начал работу в 2025 году. С этого времени он осуществляет поставки сжиженного природного газа на азиатские рынки.

Проектом владеет консорциум международных энергетических компаний, среди которых Shell, Petronas, PetroChina и Mitsubishi.

Напомним, Канада предоставит Украине $548 млн на закупку газа и подготовку к зиме, еще около $152 млн – в поддержку энергетики. Об этом договорились при подписании совместного заявления об углублении энергетического сотрудничества.