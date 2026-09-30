РФ атаковала агропредприятие в Черниговской области: уничтожено 200 тонн зерна

Во вторник, 29 сентября, российские войска атаковали агропредприятие в Борзне Черниговской области. В результате удара повреждено зернохранилище.

Как пишет Dilo, об этом информирует глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус.

200 тонн зерна уничтожено

Удар пришелся на зернохранилище, где хранился рапс.

В результате атаки было уничтожено около 200 тонн зерна. На месте попадания возник пожар, который впоследствии ликвидировали спасатели.

В течение суток российские войска 23 раза атаковали Черниговскую область. По данным областной военной администрации, 15 ударов пришлись на пограничные — враг применял FPV-дроны.

Кроме того, российские войска производили сбросы с беспилотников, а также обстреливали область из артиллерии и минометов.

Напомним, Украина потеряла около трети мощностей экспорта зерна из-за ключевых черноморских портов в результате усиления российских ракетных и беспилотных атак.