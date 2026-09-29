Вражеская атака повредила железнодорожный объект в Винницкой области: есть обесточивание

Сегодня, 29 сентября, в результате вражеской атаки в Винницкой области зафиксировали попадание в объект железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение начальницы Винницкой ОВА Натальи Заболотной.

Удар по Винницкой области

Из-за повреждений часть потребителей осталась без электроснабжения. В настоящее время без света находятся более 15 тысяч потребителей.

На местах работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия атаки и возобновляющие электроснабжение.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Атаки на железную дорогу

С июля Россия начала волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру, в том числе на ключевые узловые станции, сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Шахеды" массированно атакуют наши ключевые станции. Примерами являются атаки на станцию Лозовую, станцию Синельниково, станцию Казатин. То есть практически по всей стране они избивают по узловым станциям», – подчеркнул Перцовский.

По его словам, речь идет о комплексных атаках, когда под удар попадают и энергетические подстанции и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

"Враг бьет так, чтобы по сути узел был разрушен", - добавил Перцовский.

Напомним, в ночь на 17 сентября в результате атаки страны-агрессора РФ была повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской и Черкасской областях. Из-за обесточивания задерживались более 40 поездов как международного, так и местного назначения.