Продажи Toyota падают седьмой месяц подряд из-за обвала спроса в Китае

Мировые продажи автомобилей японской корпорации Toyota Motor Corp. снова сократились в прошлом месяце. Показатель демонстрирует непрерывное падение уже седьмой месяц подряд из-за затяжного спада на рынке Китая, где традиционные автоконцерны проигрывают конкуренцию местным производителям электромобилей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

В августе продажи брендов Toyota и Lexus на крупнейшем авторынке мира в Китае обвалились на 23% из-за слабого спроса на бензиновые и гибридные машины. Это повлекло общие мировые поставки группы компаний, которые упали на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почему автопроизводители теряют китайский рынок

Toyota и другие традиционные производители сталкиваются с сокращением спроса в Китае, где покупатели избегают дорогостоящих приобретений из-за затяжного кризиса в сфере недвижимости. Кроме того, компании испытывают давление из-за неравномерного спроса на электромобили и скачка цен на нефть из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Конкуренты компании в Китае пострадали еще больше. В частности, мировые продажи Honda Motor Co. в августе упали на 9,2% из-за 50% обрушения поставок на китайском рынке. В свою очередь поставки Nissan Motor Co. в стране сократились сразу на 52%, что привело к падению глобальных продаж бренда на 17,5%.

Ситуация в других регионах мира

На других ключевых рынках результаты Toyota и Lexus оказались разными:

в Европе продажи выросли на 2,6%;

в Японии зафиксировали рост на 9,1% благодаря спросу на новые модели, особенно гибриды;

в США продажи сократились на 4,4%;

на Ближнем Востоке поставки упали более чем на треть.

Ранее в этом году в компании отмечалось, что по итогам 2026 года глобальные продажи гибридов должны впервые превысить 5 млн единиц. Гибридные двигатели остаются сильным козырем японцев в США, где высокие пошлины практически закрыли вход на рынок для BYD Co. и других китайских марок.

Напомним, ранее сообщалось, что мировые продажи японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. в июле 2026 года сократились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 912 683 автомобилей. Показатель демонстрирует непрерывное падение уже шестой месяц.