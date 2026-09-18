Toyota готовит масштабную роботизацию заводов: к работе приступят 400 тысяч роботов

Toyota Motor планирует ввести 400 тысяч гуманоидных роботов на своих производственных площадках и заводах поставщиков комплектующих. При этом большинство роботов — 250 тысяч должны получить именно предприятия-поставщики.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Investing.

Для заводов Toyota планирует выделить 150 тысяч роботов, еще 250 тысяч должны работать на предприятиях поставщиков автокомпонентов.

Работы будут весить около 50 кг. Вместо ног для передвижения у них будут колеса, а для выполнения операций — руки с двумя пальцами.

Когда именно Toyota планирует развернуть все 400 тысяч роботов, не уточняется.

Масштаб плана свидетельствует, что автоматизация должна охватить не только собственное производство Toyota, но и значительную часть цепи снабжения.

Напомним, в прошлом году китайская компания UBTech Robotics начала первую в мире массовую поставку гуманоидных роботов Walker S2 на промышленные предприятия. Партия сотен роботов уже поступила к заказчикам, среди которых крупные автопроизводители и технологические компании, использующие их для круглосуточной автоматизации производственных и логистических процессов.