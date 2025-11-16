Китай совершил первую в мире промышленную отправку гуманоидных роботов на заводы и склады

Китайская компания UBTech Robotics начала первую в мире массовую поставку гуманоидных роботов Walker S2 на промышленные предприятия. Партия сотен роботов уже поступила к заказчикам, среди которых крупные автопроизводители и технологические компании, использующие их для круглосуточной автоматизации производственных и логистических процессов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Interesting Engineering.

Сумма заказов на гуманоидов превысила 800 миллионов юаней (около 113 млн долларов США), а ключевыми клиентами стали BYD, Geely Auto, FAW Volkswagen, Dongfeng Liuzhou Motor и Foxconn. Работы активно внедряются на заводах и складах, выполняя задачи, обычно нуждающиеся в постоянном присутствии человека.

Особенностью Walker S2 является система замены батарей: робот может самостоятельно снимать и устанавливать аккумулятор в течение нескольких минут, что позволяет обеспечивать непрерывную работу в течение длительных смен. Гуманоид имеет высокие и крепкие пропорции, шарниры двигаются подобно человеческим, что позволяет перемещать тяжелые предметы и точно контролировать пальцы.

Продукция UBTech доступна для промышленных покупателей с июля 2025г. Работы составляют 30% продаж компании, что значительно превышает показатель в прошлом году в 10%, демонстрируя реальный рыночный спрос.

Финансовые показатели компании также улучшаются: доход в первой половине 2025 года достиг 621 млн юаней (рост на 27,5%), валовая прибыль - 217 млн юаней (+17,3%), а убытки сократились на 18,5% до 440 млн юаней. Акции UBTech на Гонконгской бирже выросли более чем на 150% и торгуются на уровне 133 гонконгских долларов, а аналитики Citi и JPMorgan прогнозируют дальнейший рост до 170 гонконгских долларов.

UBTech позиционирует Walker S2 как первый гуманоид для масштабного промышленного использования, что позволяет компании укрепить лидерство на рынке робототехники и удовлетворить высокий спрос на автоматизацию производственных процессов.

В Украине гуманоидные роботы пока не используются, но беспилотные работы задействованы на фронте и осуществляют гуманитарное разминирование территорий.