Антимонопольный оштрафовал компании на 9 млн грн за сговор в закупках для морских портов

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал три компании на 9,08 млн. грн. за сговор при участии в закупках для государственных морских портов. Речь идет о ООО "КранТехЭлектро", ООО "Порт и Флот" и ООО "ТехМорСнаб".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ.

АМКУ установил, что "КранТехЭлектро" и "Порт и Флот" согласовывали действия во время торгов по закупке услуг по ремонту портальных кранов для ГП "Ренийский морской торговый порт" в 2022 году. Ожидаемая стоимость этой закупки превышала 20 млн. грн.

Также Комитет признал, что "КранТехЭлектро" и "ТехМорСнаб" сговорились во время торгов 2023 года на закупку товаров для ГП "Измаильский морской торговый порт". Ожидаемая стоимость закупки составила более 15 млн. грн.

В ходе расследования АМКУ установил признаки совместного и скоординированного поведения компаний, коммуникации между ними и обмена информацией. В Комитете пришли к выводу, что такие действия были направлены на устранение конкуренции между участниками торгов.

АМКУ признал действия компаний антиконкурентными согласованными действиями, приведшими к искажению результатов тендеров.

Общая сумма штрафов составляет 9076415 грн.

Согласно закону о публичных закупках компания, которую в течение последних трех лет привлекали к ответственности за антиконкурентные согласованные действия по искажению результатов тендеров, может быть недопущена к участию в закупках.

Вчера Антимонопольный комитет оштрафовал субъектов хозяйствования почти на 10 млн грн за антиконкурентные согласованные действия при участии в тендерах. Нарушения касались закупки спортивных площадок и средств индивидуальной защиты общей ожидаемой стоимостью более 34 млн. грн.