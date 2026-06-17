АМКУ оштрафовал водоснабжающую компанию на 5 миллионов гривен

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовала водоснабжающее предприятие за злоупотребление монопольным положением. Компания начисляла потребителям завышенную оплату за абонентское обслуживание.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение Антимонопольного комитета Украины.

В ходе расследования антимонопольщики установили, что предприятие, являющееся монополистом в пределах своей территории, включало в расчет абонплаты необоснованные расходы. Такую практику применяли к гражданам, заключившим индивидуальные договоры на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Завышенные тарифы и наказания для монополиста

Действия предприятия официально признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Из-за включения лишних расходов в квитанции жильцов компания получила неправомерное преимущество на рынке, пользуясь отсутствием альтернативы у потребителей.

За выявленное злоупотребление субъекта хозяйствования наложен штраф в размере 5 084 394 гривен. Кроме уплаты денежного взыскания в государственный бюджет, АМКУ обязал водоканал немедленно прекратить правонарушения и полностью устранить его последствия, пересмотрев тарифные начисления для населения.

Напомним, ранее АМКУ наложил штрафы почти на 10 млн грн за сговоры на тендерах. Компании оштрафовали за антиконкурентные согласованные действия при закупке спортивных площадок и средств индивидуальной защиты общей ожидаемой стоимостью более 34 млн. грн.

Также АМКУ заподозрил трех мобильных операторов в недобросовестной конкуренции. Комитет предоставил официальные рекомендации компаниям Vodafone, "Киевстар" и lifecell из-за использования в рекламе формулировок о "безлимитном интернете", которые могли вводить потребителей в заблуждение.