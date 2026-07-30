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Российские атаки обесточили пять областей, самая сложная ситуация в Сумской области

линии электропередач
Российские атаки обесточили пять областей

После российских атак самая сложная ситуация с электроснабжением на утро 30 июля сложилась в Сумской области, где без света осталось значительное количество потребителей в Сумах и прилегающих общинах. В то же время, общеукраинские ограничения потребления электроэнергии в течение дня не прогнозируются.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Минэнерго.

Из-за боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей также остается без электроэнергии в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях.

На Днепропетровщине в результате ночной российской атаки погиб работник энергетической отрасли.

Восстановительные работы проводятся в регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Несмотря на локальные обесточения, использование графиков ограничения электроэнергии 30 июля не прогнозируется.

Потребителям рекомендуют по возможности переносить использование мощных электроприборов на дневной период с 10:00 до 16:00.

Напомним, на утро 29 июля после российских обстрелов без электроснабжения остались отдельные потребители в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях.

Автор:
Татьяна Гойденко