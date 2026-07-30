Маркетплейсы могут обязать самостоятельно платить НДС за международные посылки

Маркетплейсы или их посредники могут обязать самостоятельно начислять и платить НДС за товары, которые украинцы заказывают из-за границы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

Покупателю не придется отдельно рассчитывать или перечислять налог при получении посылки – эту обязанность предлагают возложить на электронные торговые площадки.

29 июля Кабинет Министров одобрил законопроект об изменениях в Таможенный кодекс, определяющий технический механизм налогообложения международных почтовых и экспресс-отправлений. Документ передать на рассмотрение Верховной Рады.

Он дополняет законопроект №15112-д об изменениях в Налоговый кодекс. Вместе документы должны внедрить новую модель налогообложения дистанционных продаж.

По предложенной схеме:

НДС будет начислять и платить маркетплейс или его посредник;

покупатель не будет самостоятельно декларировать и перечислять налог;

почтовый оператор или экспресс-перевозчик будет декларировать товары из специальных реестров;

для маркетплейсов и их представителей в Украине будут введены отдельные правила учета;

для операторов доставки и торговых площадок предусматривается переходный период.

В течение первого года действия новой системы за непреднамеренные ошибки в уплате НДС по посылкам стоимостью до 150 евро административную ответственность не будут применять, если сам налог будет уплачен полностью.

При этом основное налоговое изменение остается неизменным: НДС предлагается распространить на импортируемые товары из маркетплейсов независимо от их стоимости. Сейчас посылки стоимостью до 150 евро не облагаются НДС.

Для покупателя предложенная модель означает, что налог должен учитываться непосредственно при оформлении покупки на платформе, а не взиматься отдельно по прибытии товара в Украину.

Новые правила планируют ввести не раньше 1 января 2027 года. Для старта системы правительство должно отдельно подтвердить готовность маркетплейсов, почтовых операторов, экспресс-перевозчиков и необходимой ИТ-инфраструктуры.

Сегодня Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро.

Напомним, отмена льготы на недорогие международные посылки стало одним из ключевых условий для июньского пересмотра программы МВФ, настаивающего на расширении налоговой базы.