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"Укрпочта" развернула сеть внутренних почтоматов уже в 15 областях: как забрать посылку

ячейки Укрпочты
"Укрпочта" установила уже 376 внутренних почтоматов / Укрпочта

"Укрпочта" продолжает развертывать сеть внутренних почтоматов (ячеек скорой выдачи) непосредственно в своих отделениях. В настоящее время проект действует в 15 областях, где установлено 376 из запланированных 600 ячеек.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным почтового оператора, новый формат позволил 7 из 10 посетителей получать отправку без ожидания в общей очереди.

Конструктивные отличия

Внутренние ячейки скорой выдачи имеют следующие особенности:

  • автоматическая маршрутизация на этапе сортировки, направляющая посылку в ячейку в обход стеллажей оператора;
  • привязка графика работы к часам работы конкретного отделения, в отличие от круглосуточных уличных терминалов.

Сервис уже работает в городах таких регионов: Львов, Ивано-Франковск, Хмельницкий , Киев, Винница, Черкассы, Кропивницкий, Полтава, Одесса, Николаев, Запорожье, Харьков, Днепр, Сумы, Чернигов.

Как забрать посылку?

Получатель обходит общую очередь, подходит к ячейке в отделении, вводит SMS -код и забирает посылку. Стандартное обслуживание через оператора остается доступным для клиентов, нуждающихся в дополнительных услугах.

Сокращение времени выдачи обеспечено автоматизацией сортировочных хабов, потенциальная мощность обработки которых составляет до 3 млн. отправлений в сутки. Это обеспечивает доставку между большинством городов на следующий день.

Напомним, в начале июля "Укрпочта " запустила почтоматы во Львовской и Ивано-Франковской областях .

Автор:
Татьяна Ковальчук