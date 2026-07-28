Южный ГОК приостанавливает добычу из-за атак РФ на торговые суда

Южный горно-обогатительный комбинат (Южный ГОК) начал процесс частичной приостановки добычи железорудного сырья и сокращения производственных мощностей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Вынужденное решение принято из-за системных атак РФ на гражданские торговые суда в черноморских портах Украины, что фактически парализовало экспортную логистику.

"Действия агрессора привели к приостановлению морского судоходства в черноморские порты Украины из-за опасений судовладельцев относительно безопасности своих экипажей. В то же время как в портах, так и на складах Южного ГОКа накопилось несколько судовых партий железной руды, которая должна была идти на экспорт. Из-за невозможности накапливать добытую продукцию" в сообщении.

На комбинате отмечают, что критическое ухудшение ситуации в июле 2026 года стало решающим фактором.

Россия начала систематические ракетные удары по гражданскому флоту: под обстрелы попали по меньшей мере 12 торговых кораблей, направлявшихся в украинские порты, в том числе суда с продукцией украинского горно-металлургического комплекса (ГМК).

Из-за угрозы для жизней экипажей и судовладельцев морское судоходство в регионе оказалось под угрозой.

Что будет с работниками

Несмотря на остановку основных мощностей предприятие сохраняет социальные обязательства перед работниками и партнерами. В период временного простоя добычи персонал будут привлекать для выполнения регламентных и ремонтных работ.

Возобновить добычу железной руды на Южном ГОКе планируется уже в августе 2026 года при условии стабилизации ситуации безопасности в акватории Черного моря.

О Южном ГОКе

Южный ГОК – первый горно-обогатительный комбинат Криворожского железорудного бассейна, расположенный на одноименном жилом массиве города Кривой Рог.

Южный ГОК производит железорудный концентрат и агломерат. Железорудный агломерат полностью поставляется на украинский рынок. Почти 60% производимого концентрата экспортируется в Китай. Южный ГОК контролируют совместно "Метинвест Холдинг" Рината Ахметова и Evraz Group.

Напомним, "Метинвест" в 2025 году инвестирует 5,7 млрд грн для развития Объединенного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, в состав которого входят Центральный, Ингулецкий и Северный ГОК.

Что сейчас происходит в отрасли

Отрасль переживает новое ухудшение после частичного возобновления экспорта в 2024 году. По итогам 2025 года Украина сократила экспорт железорудного сырья примерно на 8% - до 30,99 млн тонн. В первом полугодии 2026 года падение ускорилось до 25,4% в годовом исчислении.

Украинская металлургия работает в значительно меньших масштабах, чем к 2014 году: номинальные мощности по производству стали сократились с 42,5 млн. до 8 млн. тонн в год. Это ограничивает потенциальный внутренний рынок железорудного сырья.

Основные производители железорудного сырья в Украине – Ингулецкий ГОК, Криворожский ЗРК, Полтавский ГОК, Еристовский ГОК, Северный ГОК, Центральный ГОК, Южный ГОК, "АрселорМиттал Кривой Рог", "Сухая Балка", "Рудомайн".