Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Наличный курс:

USD

43,40

43,25

EUR

51,25

50,95

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"АрселорМиттал Кривой Рог" закрывает цех через CBAM и дорогостоящую электроэнергию

CBAM, АрселорМиттал
"АрселорМиттал Кривой Рог" останавливает цех блюминг

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" вынуждено остановит работу цеха блюминг (предназначен для производства заготовки для мелкосортных и проволочных состояний) во втором квартале 2026 года. Ключевыми причинами стали введение ЕС механизма CBAM без исключений для Украины и рост стоимости электроэнергии со $135 до $210 за МВт с 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз компании.

Ключевым фактором, приведшим к этому шагу, стало решение Европейской Комиссии ввести с 1 января 2026 года механизм CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) без каких-либо исключений или переходного периода для украинских производителей.

В компании отметили, что фактически это означает потеря европейского рынка для значительной части украинской металлургической продукции, что критически влияет на объемы производства и загрузки отдельных агрегатов.

"При отсутствии стабильного европейского рынка у предприятия нет достаточных объемов заказов, чтобы обеспечить работу блюминга как сегодня, так и в среднесрочной перспективе", — объясняют в компании.

Электроэнергия подорожала вдвое

Дополнительным существенным фактором остается очень высокая стоимость электроэнергии в Украине. В условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру, дефицита электроснабжения и необходимости импорта электроэнергии по высоким ценам себестоимость продукции существенно возросла.

"С начала войны стоимость электроэнергии для промышленных производителей выросла более чем вдвое. По сравнению с 2024 годом, когда мы попросили правительство срочно разработать меры по укрощению роста цен на электроэнергию и поддержке горно-металлургических производителей, цена на электроэнергию выросла со 135 долл. США за 6 долл. США за МВт. производство, в частности этого подразделения, экономически невыгодно", — подчеркивают на предприятии.

Сообщается, что все работники блюминга получат предложения по трудоустройству в других подразделениях внутри предприятия с возможностью переобучения за счет компании.

Отметим, что с 2026 года себестоимость экспорта украинской стали, цемента, удобрений и другой "углеродной" продукции в ЕС может существенно возрасти из-за запуска механизма CBAM — новой европейской экологической пошлины. Украина рассчитывала получить пятилетнюю отсрочку из-за войны, однако Брюссель не согласовал это.

Также напомним, что 7 января в результате   массированной дроновой атаки   по украинской энергетике комбинат "Запорожсталь" полностью остановил работу, а "АрселорМиттал Кривой Рог" - частично.

Автор:
Татьяна Гойденко