"АрселорМиттал Кривой Рог" закрывает цех через CBAM и дорогостоящую электроэнергию

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" вынуждено остановит работу цеха блюминг (предназначен для производства заготовки для мелкосортных и проволочных состояний) во втором квартале 2026 года. Ключевыми причинами стали введение ЕС механизма CBAM без исключений для Украины и рост стоимости электроэнергии со $135 до $210 за МВт с 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз компании.

Ключевым фактором, приведшим к этому шагу, стало решение Европейской Комиссии ввести с 1 января 2026 года механизм CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) без каких-либо исключений или переходного периода для украинских производителей.

В компании отметили, что фактически это означает потеря европейского рынка для значительной части украинской металлургической продукции, что критически влияет на объемы производства и загрузки отдельных агрегатов.

"При отсутствии стабильного европейского рынка у предприятия нет достаточных объемов заказов, чтобы обеспечить работу блюминга как сегодня, так и в среднесрочной перспективе", — объясняют в компании.

Электроэнергия подорожала вдвое

Дополнительным существенным фактором остается очень высокая стоимость электроэнергии в Украине. В условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру, дефицита электроснабжения и необходимости импорта электроэнергии по высоким ценам себестоимость продукции существенно возросла.

"С начала войны стоимость электроэнергии для промышленных производителей выросла более чем вдвое. По сравнению с 2024 годом, когда мы попросили правительство срочно разработать меры по укрощению роста цен на электроэнергию и поддержке горно-металлургических производителей, цена на электроэнергию выросла со 135 долл. США за 6 долл. США за МВт. производство, в частности этого подразделения, экономически невыгодно", — подчеркивают на предприятии.

Сообщается, что все работники блюминга получат предложения по трудоустройству в других подразделениях внутри предприятия с возможностью переобучения за счет компании.

Отметим, что с 2026 года себестоимость экспорта украинской стали, цемента, удобрений и другой "углеродной" продукции в ЕС может существенно возрасти из-за запуска механизма CBAM — новой европейской экологической пошлины. Украина рассчитывала получить пятилетнюю отсрочку из-за войны, однако Брюссель не согласовал это.

Также напомним, что 7 января в результате массированной дроновой атаки по украинской энергетике комбинат "Запорожсталь" полностью остановил работу, а "АрселорМиттал Кривой Рог" - частично.