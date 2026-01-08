"Запорожсталь" полностью остановилась из-за блекаута, "АрселорМиттал" — частично

7 января в результате массированной дроновой атаки по украинской энергетике в Запорожской и Днепропетровской областях произошло масштабное обесточивание. Комбинат "Запорожсталь" полностью остановился, а "АрселорМиттал Кривой Рог" — частично.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Запорожсталь" и "АрселорМиттал".

"Комбинат, как и другие потребители электроэнергии в регионе, потерял внешнее энергопитание и был вынужден приостановить все производственные процессы", – сообщили в "Запорожстале".

Команда предприятия оперативно внедрила антикризисные меры по безопасной остановке оборудования.

"Четкие и выверенные действия персонала, а также координация с энергетическими службами области в соответствии с наработанными протоколами безопасности позволили избежать техногенных аварий вследствие внезапного обесточивания", - говорится в сообщении "Запорожстали".

В настоящее время коллектив комбината работает над стабилизацией внутренней сети. При ограниченном энергоснабжении выполняются регламентные работы на основных агрегатах для подготовки к поэтапному и безопасному рестарту производства, который станет возможным после восстановления внешнего электроснабжения.

Относительно "АрселорМиттала", была временно приостановлена часть производственных процессов.

"Это было выполнено безопасно в соответствии с внутренними технологическими регламентами. Мы делаем все возможное, чтобы вернуться к нормальному режиму производства", - отмечается в сообщении.

Запорожская область: последствия атаки

Председатель ОВА Иван Федоров заявил что в Запорожье уже приступили к работе 120 Пунктов несокрушимости, а ночью была восстановлена подача напряжения на ключевых объектах.

"Продолжаются работы по подаче электроэнергии, прежде всего для объектов критической инфраструктуры. Работаем в постоянном режиме, чтобы свет вернулся как можно быстрее всем потребителям", - отметил глава ОВА.

Также из-за масштабного обесточения в Запорожской области мобильная связь работает в аварийном режиме.

За словами Федорова все базовые станции перевели на аккумуляторные батареи и этого ресурса хватит ориентировочно до 8 часов. Параллельно операторы вместе с органами местного самоуправления развертывают генераторы, чтобы сохранить связь в дальнейшем. Жителей области просят ограничить пользование мобильной связью без необходимости.

За информацией Федорова, все котельные снабжены электропитанием и работают в штатном режиме.

"Завершено переподключение с генераторов на центральные электросети. Подача тепла в дома продолжается", - добавил он.