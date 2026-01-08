Обстрел Днепропетровщины: какая ситуация со светом и мобильной связью

После ночной атаки россиян регион почти полностью остался без электроэнергии. Враг бил целенаправленно по критической инфраструктуре. Пока энергетики возвращают свет, в области работают 66 аварийных бригад Vodafone, Киевстар и lifecell.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил . первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что со связью на Днепропетровщине ?

Как отметил министр, часть команд оперативно приехала из других областей, чтобы помочь устранить последствия обстрелов. В регион доставляют дополнительные 50 генераторов, чтобы продолжить работу связи - они будут питать станции, когда аккумуляторы разрядятся. В общей сложности в области уже 400 генераторов.

" Недавно мы запустили координационный штаб связи, чтобы более оперативно реагировать на риски для критической инфраструктуры. Основная цель - синхронизировать взаимодействие государства, операторов, энергетиков и военных во время длительных блекаутов", - отметил Федоров.

Какая ситуация со светом?

По данным ДТЭК, 200 000 семей Днепропетровщины снова со светом после обстрелов по состоянию на 12:58. Без света остается около 600 000 семей области.

"Продолжаем возвращать электроэнергию и критической инфраструктуре. Пока почти все объекты с напряжением", — прокомментировали ситуацию в компании.

Работы ремонтных бригад задерживают воздушные тревоги и угрозы новых атак.

Обстрел Днепропетровской области

Ночью враг совершил очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры. Больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская области. Эти регионы были почти полностью обесточены. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам еще ночью.

В результате атаки в Днепропетровской области было обесточено восемь шахт. Всех работников вывели на поверхность. По словам и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, ситуация в области сложная, но контролируемая.

"Действует Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Координируем усилия с центральной властью и руководителями на местах, энергетиками, спасателями, полицией", - сообщил чиновник.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, ситуация в областном центре одна из самых сложных: "Это действительно чрезвычайная ситуация национального уровня".

В больнице постепенно возвращается свет. Лечебные заведения имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы.

По его словам, канализация города заживлена. Ситуация с водой на правом берегу постепенно стабилизируется.

"О тепле. Все котельные вчера были обесточены. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы возобновить их работу", — сообщил Филатов.

Напомним, в ужине 7 января российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки почти полностью были обесточены Днепропетровская и Запорожская области.