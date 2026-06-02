Цены на клубнику упали: сколько сейчас стоит килограмм ягоды

Импортная клубника заставляет производителей снижать цены / Pixabay

В Украине вторую неделю подряд снижаются цены на клубнику. Из-за стремительного увеличения предложения ягоды из южных регионов и сдержанного спроса производители были вынуждены снизить отпускные цены в среднем на 21%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба East-fruit.

В таких условиях производители вынуждены постепенно пересматривать цены в сторону снижения. В настоящее время земляника садовая реализуется по цене от 120 до 200 грн за килограмм, что в среднем на 21% меньше, чем неделей ранее.

Фермеры объясняют ценовую динамику, прежде всего, сезонным увеличением объемов продукции на рынке. Дополнительное давление на стоимость ягоды оказывает импортная земляника из Греции, Турции и Испании, которая продается по цене до 200 грн. за килограмм и конкурирует с украинской продукцией.

Несмотря на нынешнее удешевление, земляника садовая в Украине все еще стоит в среднем на 11% дороже, чем в начале июня прошлого года.

Участники рынка прогнозируют дальнейшее снижение цен в ближайшие недели. Ожидается, что дополнительное влияние на рынок будет иметь начало массового сбора земляники открытого грунта, что существенно увеличит предложение и усилит конкуренцию между производителями.

Заметим, из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. Также от заморозков пострадали персики, черешни, вишни и сливы.

Автор:
Ольга Опенько