Украина получит оборудование с латвийских ТЭЦ для восстановления энергообъектов

Латвия передаст Украине оборудование для восстановления поврежденных теплоэлектроцентралей

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко по итогам рабочего визита в Ригу, где она провела переговоры с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом.

Стороны обсудили увеличение поставок необходимого оборудования, в частности, механизмы ускоренной передачи оборудования с латвийских ТЭЦ для скорейшего восстановления энергетических объектов в украинских городах.

"Во время сегодняшнего массированного обстрела враг целил не только по жилым домам, больницам и детским садам, но и по объектам энергетики и газовой инфраструктуры", - подчеркнула Свириденко.

В настоящее время украинское правительство активно готовится к следующему отопительному сезону.

Для этого профильные ведомства привлекают все возможные внутренние ресурсы и координируют международную финансовую и техническую поддержку партнеров по восстановлению и защите отечественной энергетической сети.

