Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

+0,00

EUR

51,55

+0,12

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,77

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина увеличит импорт сжиженного газа через литовский терминал

газ
Нафтогаз усиливает импорт СПГ через Балтийское море / Depositphotos

Украина и Литва достигли договоренности о долгосрочных поставках сжиженного природного газа через терминал Клайпеды. Новый маршрут позволит увеличить импорт СПГ из США и стран Ближнего Востока и усилить энергетическую устойчивость государства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Новый газовый маршрут

Украина увеличит импорт сжиженного природного газа через терминал в литовской Клайпеде. Соответствующей договоренности о долгосрочных поставках СПГ стороны достигли во время межправительственных консультаций в Вильнюсе.

Благодаря новому соглашению, Украина сможет расширить поставки сжиженного газа от производителей из США и стран Ближнего Востока. Такой ресурс будет поступать через Клайпедский СПГ-терминал, являющийся одним из ключевых энергетических хабов Балтийского региона.

В "Нафтогазе" отмечают, что у компании уже есть опыт приема партий сжиженного природного газа через этот маршрут. Достигнутые договоренности позволят усилить и расширить канал снабжения.

Ожидается, что увеличение импорта СПГ через Балтийский регион будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и повысит устойчивость газовой системы в условиях военных и рыночных вызовов.

Напомним, Украина и Болгария договорились развивать "Вертикальный газовый коридор", который после завершения проекта сможет транспортировать до 10 млрд куб. м газа в год.

Автор:
Ольга Опенько