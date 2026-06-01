Украина увеличит импорт сжиженного газа через литовский терминал

Украина и Литва достигли договоренности о долгосрочных поставках сжиженного природного газа через терминал Клайпеды. Новый маршрут позволит увеличить импорт СПГ из США и стран Ближнего Востока и усилить энергетическую устойчивость государства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Украина увеличит импорт сжиженного природного газа через терминал в литовской Клайпеде. Соответствующей договоренности о долгосрочных поставках СПГ стороны достигли во время межправительственных консультаций в Вильнюсе.

Благодаря новому соглашению, Украина сможет расширить поставки сжиженного газа от производителей из США и стран Ближнего Востока. Такой ресурс будет поступать через Клайпедский СПГ-терминал, являющийся одним из ключевых энергетических хабов Балтийского региона.

В "Нафтогазе" отмечают, что у компании уже есть опыт приема партий сжиженного природного газа через этот маршрут. Достигнутые договоренности позволят усилить и расширить канал снабжения.

Ожидается, что увеличение импорта СПГ через Балтийский регион будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и повысит устойчивость газовой системы в условиях военных и рыночных вызовов.

Напомним, Украина и Болгария договорились развивать "Вертикальный газовый коридор", который после завершения проекта сможет транспортировать до 10 млрд куб. м газа в год.