Україна збільшить імпорт скрапленого газу через литовський термінал

Україна та Литва досягли домовленості про довгострокові поставки скрапленого природного газу через термінал Клайпеди. Новий маршрут дозволить збільшити імпорт СПГ зі США та країн Близького Сходу й посилити енергетичну стійкість держави.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Новий газовий маршрут

Україна збільшить імпорт скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді. Відповідної домовленості про довгострокове постачання СПГ сторони досягли під час міжурядових консультацій у Вільнюсі.

Завдяки новій угоді Україна зможе розширити поставки скрапленого газу від виробників зі США та країн Близького Сходу. Такий ресурс надходитиме через Клайпедський СПГ-термінал, який є одним із ключових енергетичних хабів Балтійського регіону.

У "Нафтогазі" зазначають, що компанія вже має досвід приймання партій скрапленого природного газу через цей маршрут. Досягнуті домовленості дозволять посилити та розширити канал постачання.

Очікується, що збільшення імпорту СПГ через Балтійський регіон сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України та підвищить стійкість газової системи країни в умовах воєнних і ринкових викликів.

