Канада замістить російський газ на світовому ринку: будується новий експортний термінал

LNG
Канада планує масштабне постачання газу до Європи та Азії / Depositphotos

Канада має намір витіснити російський природний газ на світовому ринку за рахунок постачань власного блакитного палива у межах стратегії з нарощування експортного потенціалу.

Як пише Delo.ua, про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні, коментуючи будівництво нового експортного терміналу скрапленого природного газу (СПГ) на західному узбережжі країни, передає "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання щодо спроможності Оттави замістити енергоресурси з РФ, глава канадського уряду підтвердив цей курс, наголосивши, що Канада є "одним із вирішень енергетичної безпеки Європи та Азії".

Очікується, що запуск нового інфраструктурного об'єкта передусім посилить енергонезалежність Німеччини, проте Оттава бачить значний потенціал для розширення подальшого партнерства з європейськими країнами.

Наразі термінал Ksi Lisims LNG, який зводять у провінції Британська Колумбія, а також магістральний трубопровід для транспортування газу із сусідньої Альберти, ще не введені в експлуатацію.

Водночас для максимального прискорення фіналу будівництва федеральний та провінційний уряди Канади надали цьому проєкту статус пріоритетного.

Нагадаємо, Німеччина та Канада готуються підписати велику угоду про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ), оскільки європейський континент продовжує активно шукати альтернативні шляхи забезпечення своєї енергетичної безпеки. 

Блакитне паливо надходитиме з масштабного проекту Ksi Lisims LNG. Це експортний завод на північному заході Британської Колумбії поблизу узбережжя Аляски, вартість якого оцінюється в 10 мільярдів канадських доларів (близько 7,2 мільярда доларів США).

Автор:
Тетяна Бесараб