Під Львовом планують звести новий ТРЦ: міськрада розгляне проєкт будівництва

У місті Дубляни на Львівщині планують збудувати новий торговельний центр. Відповідний проєкт ухвали внесли до порядку денного сесії Львівської міської ради.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Депутатам пропонують надати дозвіл на розроблення детального плану території (ДПТ) у районі вулиці Івана Франка.

Ініціатором та інвестором розробки містобудівної документації виступив місцевий підприємець Андрій Царук.

Проєкт охоплює земельну ділянку площею 2,1 гектара за адресою: вулиця Івана Франка, 7а. Саме на цій локації у майбутньому планують звести новий ТЦ.

Усі роботи з розроблення детального плану території фінансуватимуться виключно за кошт підприємця.

Після завершення підготовки документації департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міськради має організувати та провести обов'язкові громадські слухання.

Після цього інвестор зможе перейти до безпосереднього проєктування та будівництва торговельного об'єкта.

Нагадаємо, торік у Дублянах та Малих Підлісках Львівської області продавали земельні ділянки під ТЦ, готель та офіс.

Також повідомлялося, що в Україні в 2026-2027 роках очікується бум відкриттів торговельних центрів. Передбачається, що у наступних роках український ринок торговельної нерухомості може вийти на рівень 2008–2009 років, коли щороку відкривалося понад 20 торгових центрів.