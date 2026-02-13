Запланована подія 2

У Львові планують побудувати новий ТРЦ на місці закинутого довгобуду

Фото: AVR

У Львові планують добудувати старий закинутий об'єкт і перетворити його на торговий центр.  Архітектори ще доопрацьовують дизайн фасадів. Загальна площа ТРЦ становитиме понад 41 тис. м², а орендна площа нового закладу становитиме 22,5 тис. м².

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив реконструкцію закинутого недобуду на проспекті Червоної Калини, 91. Новий багатофункціональний комплекс площею понад 41 тис. м² поєднає в собі торговельні площі, кінотеатр та великий комунальний простір для мешканців району.

Друге життя довгобуду

Із 2007 року недобуд, готовий на 76%, перебуває у власності ПП "Вікторіс". У липні 2025 року депутати Львівської міської ради відвели ділянку площею 1,2 га в оренду цій компанії на 10 років.

У грудні консалтингова компанія Retail & Development Advisor (RDA), яка є офіційним брокером майбутнього ТРЦ, повідомила, що перших трьох поверхах торгового центру розмістять магазини кафе та ресторани, а також кінотеатр та дитячий розважальний центр.

А четвертий та п’ятий поверхи будуть відведені під освітній хаб, медіатеку та коворкінги. Загальна площа ТРЦ становитиме понад 41 тис. м², а орендна – близько 22,5 тис. м².

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев повідомив, що майбутній багатофункційний центр буде називатися "Сихівська вітальня" та стане одним із важливих осередків у мікрорайоні.

"Це місце завжди тут планувалося, тільки під іншу громадську функцію. І зараз воно отримає трансформацію. Тут включено торгівельні і розважальні функції, великий підземний паркінг, але при цьому сформована громадська площа із західної і східної сторони комплексу", – розповів Коломєйцев.

Соціальний внесок

Важливою умовою реалізації проєкту стала передача місту 4 тис. м² приміщень під створення комунального освітнього хабу. Забудовник також підтвердив готовність збудувати аналогічну за площею додаткову інфраструктуру для потреб громади.

Остаточних архітектурних рішень ще не затвердили, адже тривають консультації щодо вигляду комунальних приміщень.

Нагадаємо, в Україні в 2026-2027 роках очікується бум відкриттів торговельних центрів. Передбачається, що у наступних роках український ринок торговельної нерухомості може вийти на рівень 2008–2009 років, коли щороку відкривалося понад 20 торгових центрів.

Автор:
Тетяна Бесараб