Новини
У Луцьку з`явиться новий ТРЦ в районі з розвиненою інфраструктурою

трц луцьк
Новий ТРЦ — у економічно вигідному районі / USCS

У Луцьку триває будівництво торговельно-розважального центру. Об’єкт зводять на вулиці Рівненській поблизу нещодавно відкритого ресторану McDonald’s.

Про це Delo.ua повідомляє з посиланням на UCSC. 

За попередньою інформацією, майбутній ТРЦ може отримати назву VELVET. Комплекс складатиметься з кількох корпусів і матиме власну парковку.

Місцеві рієлтори вже почали пропонувати комерційні площі у новому об’єкті. Зокрема, на продаж виставили фасадне приміщення площею 266 кв. м, де вартість квадратного метра становить близько 3 тис. доларів.

У безпосередній близькості до майбутнього ТРЦ вже працює розвинена інфраструктура — відділення поштових операторів, заклади громадського харчування, офісні приміщення, супермаркети та навчальні заклади.

Фото 2 — У Луцьку з`явиться новий ТРЦ в районі з розвиненою інфраструктурою

Наразі ТРЦ перебуває на стадії будівництва. Інформацію про терміни відкриття об’єкта поки не розголошують. 

Нагадаємо, в Україні в 2026-2027 роках очікується бум відкриттів торговельних центрів. Передбачається, що у наступних роках український ринок торговельної нерухомості може вийти на рівень 2008–2009 років, коли щороку відкривалося понад 20 торгових центрів.

Автор:
Ярослава Тюпка