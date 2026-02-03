Запланована подія 2

У Києві біля метро “Видубичі” виставили на продаж ділянку під масштабну забудову ТРЦ

ділянка промзона
Складські приміщення можуть ідеально підійти для торговельної інфраструктури / УРТЦ

У столиці виставили на продаж велику земельну ділянку поблизу станції метро “Видубичі”, яка може стати місцем забудови нового торговельно-розважального центру, офісного комплексу або складів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Українську раду торговельних центрів. 

Як вказано в оголошенні про продаж, площа ділянки становить 4,8 га, а на території розташований промислово-складський комплекс загальною площею близько 8–13 тис. кв. м.

У рекламному описі зазначено, що земля має цільове призначення для будівництва складського логістичного об’єкта, офісно-готельного комплексу або торговельно-розважального центру, що робить її привабливою для інвесторів та девелоперів.

З наявних фото видно двоповерхові виробничі та складські приміщення, а також дві трансформаторні підстанції, що можуть стати частиною інфраструктури нового проєкту.

У продажу ділянка пропонується за $14 млн, що відповідає її вигідному місцю розташування поруч з метро та потенціалу подальшої забудови. 

Нагадаємо, у центрі Чернівців планують звести новий ТРЦ площею близько 50 000 м², з озелененою зоною відпочинку та водоймою. 

Автор:
Ярослава Тюпка