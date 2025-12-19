Понад 47 тис. кв. м: де в 2025 році відкривали ТРЦ і чи зміниться географія наступного року

За підсумками 2025 року ринок комерційної нерухомості України поповнився низкою нових торговельних об’єктів у Києві та регіонах. Загальна орендопридатна площа (GLA) відкритих упродовж року проєктів перевищила 47 тис. кв. м, що свідчить про поступове відновлення інвестиційної активності у секторі ритейлу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію від керівника Департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтина Олійника.

У столиці навесні 2025 року відкрився шоурум Viyar на вул. Вацлава Гавела, 23. Об’єкт почав роботу 28 березня та має близько 1,5 тис. кв. м GLA. 7 травня у Києві також запрацював торговельний центр BalticSky у пров. Балтійському, 23 із загальною орендною площею близько 10 тис. кв. м.

Серед найбільших регіональних відкриттів року — торговельно-розважальний центр “Маяк А1” в Одесі (район Таїрово), який відкрився 29 серпня з GLA 9,5 тис. кв. м. У місті Ізмаїл введено в експлуатацію ТРЦ “Покровський” площею 5,3 тис. кв. м, а в Ужгороді — ТЦ Trade Mall з GLA 3 тис. кв. м.

Наприкінці року, 15 листопада, у Мукачеві відкрився рітейл-парк Mukachevo на вул. Андрея Шептицького, 21. Його орендопридатна площа становить 9 тис. кв. м.

Водночас девелопери вже анонсували низку відкриттів на 2026 рік. У Києві очікується запуск торговельно-офісного центру на житловому масиві Березняки (просп. Соборності, 2) площею 6,5 тис. кв. м, ТРЦ Taryan Towers (6 тис. кв. м), ТРЦ White Lines на вул. Васильківській, 1 із GLA 28 тис. кв. м, а також ТЦ Start на вул. Шолуденка, 32 (5 тис. кв. м). У Львові, в районі Сихів, заплановано відкриття ТЦ GREAT площею 9 тис. кв. м.

Активність девелоперів у 2025–2026 роках відображає зростаючий попит з боку ритейлерів та поступову адаптацію торговельної нерухомості до нових економічних умов.

Нагадаємо, 37 933 українці, які є інвесторами фонду Inzhur REIT, спільно придбали великий торговельно-розважальний центр — вінницький Sky Park за 1,513 млрд грн. Ця угода вважається однією з найбільш масштабних за роки повномасштабної війни.