Рекордна купівля на 1,5 млрд грн: майже 38 тисяч українців стали співвласниками ТРЦ

37 933 інвестори фонду Inzhur REIT спільно придбали великий торговельно-розважальний центр — вінницький Sky Park. Угода на 1,513 млрд грн - найбільша під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресреліз Inzhur.

Вперше в Україні об’єкт такого рівня перейшов у спільну власність десятків тисяч громадян, а до бюджету вже надійшло понад 115 млн грн податків.

Що означає угода для ринку, інвесторів та держави

СЕО Inzhur Андрій Журжій зазначає, що ще донедавна подібні активи були доступні лише великим професійним інвесторам. Проте завдяки Inzhur REIT, де мінімальний внесок становить лише 10 грн, участь у прибуткових проєктах отримали тисячі українців. Купівля Sky Park стала першою подібною угодою такого масштабу.

ТРЦ Sky Park має площу 30 тис. кв. м і розташований у самому центрі міста. Тут працює понад 150 орендарів, включно з такими брендами, як Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Levi’s, Colin’s та KFC. Всі площі здані в оренду, а черга охочих зайняти приміщення лише зростає. У комплексі функціонують кінотеатр SmartCinema на сім залів, фітнес-клуб і коворкінг. За оцінками Inzhur, об’єкт має приносити інвесторам близько 15% річної дохідності у валюті.

20 листопада Антимонопольний комітет України схвалив угоду, ретельно перевіривши її учасників та прозорість процесу. Це гарантує інвесторам повну відповідність законодавству та захист їхніх інвестицій. Для держави угода стала також джерелом значних бюджетних надходжень.

Як українцям вдалося стати співвласниками Sky Park

Інвесторами та співвласниками ТРЦ стали учасники фонду Inzhur REIT, у портфелі якого вже 15 комерційних об’єктів, включно з приміщеннями, орендованими McDonald’s, “Сільпо”, “Форою”, Comfy та MasterZoo. Ще кілька об’єктів перебувають на стадії будівництва. Sky Park — найбільший і найдорожчий актив фонду, а загальна вартість портфелю Inzhur REIT досягла 3,476 млрд грн.

Фонд займається професійним управлінням нерухомістю, забезпечуючи інвесторам стабільні щомісячні виплати та зростання капіталізації активів. Прогнозована дохідність — від 9,5% у доларах США, а реальна за останній рік становила 14,05%. Загалом інвесторам уже виплачено 417,4 млн грн дивідендів. Середній чек інвестора — 28,5 тис. грн.

Мета Inzhur — мільйон інвесторів

Компанія Inzhur прагне протягом трьох років залучити до інвестування 1 млн українців, зробивши інвестиції в масштабну нерухомість доступними для кожного. За словами Андрія Журжія, досвід Inzhur REIT доводить: українці готові вкладати кошти, якщо мають зрозумілі й прозорі фінансові інструменти.

Важливими елементами інвестиційної екосистеми Inzhur є низький поріг входу, прозорі механізми управління та якісні активи, які забезпечують стабільний пасивний дохід. Компанія вже розглядає нові об’єкти для придбання, що дозволить збільшити дивіденди для інвесторів.

Довідка

Inzhur — українська REIT-компанія, що дає можливість громадянам інвестувати у нерухомість та отримувати дохід від оренди й зростання її вартості. Фонд Inzhur REIT інвестує в топові комерційні об’єкти та забезпечує прибутковість 9,5% річних у доларах США з щомісячними виплатами. Мінімальна інвестиція — від 10 грн.

Inzhur REIT: команда Inzhur біля ТРЦ Sky Park у Вінниці

Нагадаємо, у серпні засновник та CEO REIT-компанії Inzhur Андрій Журжій повідомив про найбільшу угоду у своїй історії — купівлю торговельно-розважального центру вартістю $36 млн.

20 листопада стало відомо, що з другої спроби компанія Inzhur отримала дозвіл від Антимонопольного комітету України на придбання ТРЦ. Здійснення угоди анонсували на 1 грудня 2025 року.