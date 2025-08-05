Андрій Журжій збирається придбати ТРЦ за $36 млн

Інвестиційна компанія Inzhur готує найбільшу угоду у своїй історії — купівлю торгово-розважального центру вартістю $36 млн.

Про це засновник та СЕО компанії Андрій Журжій повідомив під час стріму на YouTube-каналі.

За його словами, об’єкт генеруватиме близько 15% чистого операційного прибутку щороку.

Назву та точну адресу ТРЦ інвестор поки не розкриває, уточнив лише, що він розташований в одному з обласних центрів на захід від столиці.

Наразі проводиться технічний, юридичний, фінансовий аудит та готуються документи для антимонопольного комітету на отримання дозволу на придбання.

Для фінансування покупки Inzhur проведе додаткову емісію у фонді "Інжур Супермаркет" на 250 млн грн, а решту коштів планує залучити з фонду "Інжур Ocean", у активах якого перебувають ОВДП на суму 900 млн грн.

Раніше Inzhur оголосив, що готується до масштабної трансформації — п’ять діючих фондів будуть консолідовані в єдиний Inzhur REIT. Новий фонд об’єднає Inzhur 1001, Inzhur 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Житній та Inzhur Ocean, тоді як Inzhur Energy залишиться окремим.

У межах REIT інвестуватимуть у комерційну нерухомість, землю, корпоративні права, будівництво та інші активи. Мінімальний поріг входу — 10 грн, прогнозована прибутковість — 9,5% річних у доларах США. Запланований обсяг емісії — 10 млрд грн.

Хто і за скільки купував ТРЦ у останні роки

ТРЦ Ocean Plaza — один із найбільших торгово-розважальних центрів в Україні ще не проданий, але готується. Раніше він належав російським бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам. Після конфіскації актив передали державі, і нині його готують до приватизації.Очікувана вартість залишається на рівні $250 до $300 млн, але точної дати аукціону ще не оголосили.

ТРЦ Magellan — один із найвідоміших ТРЦ на Теремках, загальною площею понад 28 500 м² у 2023 році продали з 18-ї спроби через Prozorro.Sale. Торги провів Фонд гарантування вкладів, який продавав актив як частину кредитного портфеля MR Bank (колишній дочірній банк Сбербанку РФ).Переможцем став агрохолдинг Птахоплемзавод "Коробовський", який запропонував 620 млн грн — це трохи більше $17 млн. Цікаво, що початкова ціна була 448,5 млн грн, але завдяки конкуренції на аукціоні зросла на понад 170 млн.

ТРЦ Karavan Outlet, що складається з двох великих будівель загальною площею понад 57 000 м², було продано у 2024 році. Новим власником стала група компаній Dragon Capital, яка через свою структуру DC Kyiv Outlet придбала 100% частку ТОВ "Трейд Солюшинз" — компанії, що володіла та управляла ТРЦ.

Сума угоди офіційно не розголошується, однак експерти оцінюють її по-різному:— Concorde Capital: $80–120 млн— Forbes Ukraine: $40–60 млн

АМКУ погодив цю угоду восени 2024-го.

ТРЦ "Україна" + БЦ "Leonardo" — було продано у червні 2025 року. Власником стала ізраїльська City Capital Group, яку очолює інвестор Офер Керзнер. Продавцем виступив ірландський банк IBRC, який розпродавав активи в рамках ліквідації.

ТРЦ "Универмаг Україна" займає 45 330 м² торгової площі, тоді як бізнес‑центр "Леонардо" складається з двох черг — загалом 60 000 м², з яких перша черга (23 155 м²) успішно придбана City Capital Group у 2025 році

Сума угоди офіційно не розголошується, але за оцінками ринку, обидва активи разом могли коштувати покупцю від $70 до $100 мільйонів.