ТРЦ Ocean Plaza "оптимізують" перед продажем: що відомо про дату торгів

Один з найбільших ТРЦ в Україні продовжують готувати до приватизації після конфіскації активів російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів.

Торговельно-розважальний центр Ocean Plaza сьогодні генерує найбільший потік коштів серед усіх підприємств із санкційного майна. Про це, як передає Delo.ua, розповів новий голова компанії-власника ТРЦ Ocean Plaza "Інвестиційний союз Либідь" Сергій Майзель у бліц-інтерв'ю Forbes.

Раніше Фонд держмайна звільнив команду керівної компанії ТРЦ Ocean Plaza. Новим керівником об’єкта у березні 2025-го призначили Сергія Майзеля – ексочільника «Київпастрансу», ексдепутата Київради і радника мера столиці Віталія Кличка.

За два тижні Фонд держмайна отримав перші санкційні дивіденди від націоналізованої частки об’єкта – 1,2 млрд гривень. Таким самим був виторг компанії у 2024-му, за даними YouControl.

Що змінилось в управлінні Ocean Plaza

Ключовим завданням сьогоднішнього управління ТРЦ Майзель вважає підвищення дохідності об'єкта, щоб збільшити привабливість для інвестора.

Сьогодні ТРЦ Ocean Plaza веде переговори щодо повернення брендів польської групи LPP (Reserved, Cropp, House), які закрили раніше магазини в торговому центрі.

"Ведемо переговори про їхнє повернення. Вони мають певні юридичні побажання. Але, гадаю, домовимось і повернемо їх", - зазначив Майзель.

За його словами, ТРЦ зіткнувся з певним відпливом орендарів через складну економічну ситуацію в країні. Особливо важко заходити іноземним ритейлерам. Вакантність Ocean Plaza тримається в межах 12-13%.

Також ТРЦ планує оновити вхідну групу та фудкорт. "Попереднє бачення вже є, проте для цього хочуть провести конкурс серед студентів архітектурного університету. Будівлі – понад 12 років, наше завдання – продовжити йому життя ще мінімум на 10 років, щоб об'єкт був привабливим для продажу, – пояснює Майзель.

Натомість орендні ставки підвищувати не планується, адже поточні ставки стали основою фінансової моделі для інвестора.

Коли держава планує продати ТРЦ Ocean Plaza

Конкретної дати приватизації новий голова компанії-власника ТРЦ не озвучив, проте підтвердив, що цільова вартість продажу залишається на рівні $250–300 млн.

"Приватизація може відбутися будь-коли – держава ухвалює рішення. Ми вже переказали Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 1,6 млрд грн. Це приблизно та сума, яку колись визначали як балансову для приватизації", - зазначив він.

Майзель додав, що міноритарні акціонери готові або продавати частку разом із державою, або залишатися в бізнесі.

Нагадаємо, ТРЦ Ocean Plaza загальною площею 165 000 кв. м відкрили у 2012 році. Того ж року компанія UDP Василя Хмельницького продала комплекс російській «ТПС Нерухомість».

У серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza, серед кінцевих бенефіціарних власників якого були громадяни РФ, передали в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів.

Навесні 2023-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Зокрема, йшлося про цей торговельно-розважальний центр.

Пізніше стало відомо, що Ocean Plaza перейшов у власність держави – рішення про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, набрало чинності.

А в червні Кабінет міністрів України передав уже державну частку Ocean Plaza в управління Фонду держмайна.

Наразі Фонд державного майна України готує до продажу державну частку в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартова ціна активу становить 1,65 мільярда гривень.