Приватизація ТРЦ Ocean Plaza: за об’єкт пропонують 5 млрд грн, але ФДМУ штучно затягує процес

Інвестиційний фонд Inzhur на шляху до приватизації ТРЦ Ocean Plaza у Києві (що раніше належав підсанкційному російському олігархові Аркадію Ротенбергу) готовий заплатити більше 5 млрд гривень за 100% нерухомості об’єкту.

Про це повідомляє пресслужба Inzhur.

Неготовність Фонду держмайна

Зазначається, що Фонд держмайна неодноразово заявляв, що ТРЦ Ocean Plaza необхідно терміново продавати, спираючись на успішні кейси приватизацій своїх об'єктів у 2024 році, які значно поповнили державний бюджет.

Негайної приватизації колишнього підсанкційного об'єкта вимагає і суспільство, і спільнота інвесторів фонду Inzhur.

"Але зараз, коли коли об'єкт уже пройшов через складний суд із представниками колишнього власника щодо кредиту на ТРЦ, а Мін’юст стягнув 215 млн доларів кредиту в дохід держави (чим зробив ТРЦ набагато привабливішим для майбутніх покупців) — позиція ФДМУ різко змінилася", - зауважують в Inzhur.

Там нагадують, що голова ФДМУ Іванна Смачило нещодавно заявила, що єдиний вихід – стягнути майно ТЦ Ocean Plaza за борги, якщо товариство не зможе погасити борг до кінця строку 31 грудня 2025 року.

"Ми підтримуємо негайне стягнення майна ТРЦ в дохід держави. Але бажання ФДМУ зволікати з цими діями свідчить про те, що влада щонайменше рік не планує продавати ТРЦ Ocean Plaza", - наголошують в Inzhur.

Чому це відбувається?

В Inzhur акцентують увагу на важливому моменті: немає жодних проблем з тим, щоб стягнути нерухомість ТРЦ в дохід держави, після чого виставити її на прозорий аукціон.

Рішення суду за позовом Мін'юсту дає повне право на негайне стягнення всього майна ТРЦ в дохід держави — зокрема 1,2-1,3 мільярди гривень, що знаходяться на рахунках ТРЦ, адже держава контролює і кредитора, і боржника.

Але заява Іванни Смачило свідчить про бажання затягувати з приватизацією.

Команда Inzhur заявляє, що найближчим часом очікується або фантастично успішна приватизація санкційного активу, або чергова ганьба, сподіваючись, що ФДМУ змінить свою позицію на вигідну для України.

“Чому відкладається приватизація? Бо інвестиційний фонд Inzhur Ocean від Inzhur вже об’єднав 6500 українців для участі в приватизації ТРЦ Ocean Plaza і готовий заплатити більше 5 млрд. гривень з ПДВ за 100% нерухомості торгівельного центру. А олігархи не хочуть конкурентних торгів і хочуть і надалі зберігати свій контроль над цим ТРЦ. Наші чиновники, на жаль, не вміють відмовлятись від їх "пропозицій", — коментує Андрій Журжій, засновник і СЕО Inzhur.

Inzhur — перша українська інвестиційна RЕІТ-компанія (Real Estate investment Trust). Ця бізнес-модель дозволяє малим інвесторам спільно володіти великими об’єктами нерухомості: компанія керує об'єктом, а інвестори стають його співвласниками й отримують щомісячний прибуток від орендних виплат.

Ocean Plaza: конфіскація активу в росіян

У серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza, серед кінцевих бенефіціарних власників якого були громадяни РФ, передали в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів.

Навесні 2023-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Зокрема, йшлося про цей торговельно-розважальний центр.

Пізніше стало відомо, що Ocean Plaza перейшов у власність держави – рішення про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, набрало чинності.

А в червні Кабінет міністрів України передав уже державну частку Ocean Plaza в управління Фонду держмайна.

Наразі Фонд державного майна України готує до продажу державну частку в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартова ціна активу становить 1,65 мільярда гривень.