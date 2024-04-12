Продаж ТРЦ "Ocean Plaza": ФДМУ назвав стартову ціну державної частки

Фонд державного майна України готує до продажу державну частку в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартова ціна активу становить 1 651 633 236 грн.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

За його словами, сьогодні ФДМУ провів першу комісію для продажу об’єкта великої приватизації.

Мова йде про державну частку розміром 66,65% у статутному капіталі ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТРЦ "Ocean Plaza").

Аукціонна комісія також розробила умови продажу цього активу.

Як підкреслив Коваль, наступним кроком стане підготовка проєкту відповідного рішення на розгляд та затвердження Кабміну.

Після цього ФДМУ одразу визначить дату проведення аукціону.

"ТРЦ "Ocean Plaza" – актив з багатьма перевагами: місце розташування, велика площа, гарний технічний стан тощо. Це готовий бізнес і впевнений, що обʼєкт швидко знайде нового проукраїнського власника", - наголосив Коваль.

Він нагадав, що кошти від продажу цього активу підуть у фонд ліквідації наслідків збройної агресії, адже майно всіх російських олігархів та колаборантів має працювати на відновлення та зміцнення української економіки

Як повідомляють в пресслужбі ФДМУ, державна частка в статутному капіталі буде виставлена на електронний аукціон з умовами через систему Прозорро.

Стартова ціна, встановлена аукціонною комісією, становить 1 651 633 236 грн.

Ocean Plaza: конфіскація активу в росіян

У серпні 2022 року ТРЦ Ocean Plaza, серед кінцевих бенефіціарних власників якого були громадяни РФ, передали в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів.

Навесні 2023-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати активи російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Зокрема, йшлося про цей торговельно-розважальний центр.

Пізніше стало відомо, що Ocean Plaza перейшов у власність держави – рішення про конфіскацію двох третин ТРЦ, які належали російським представникам, набрало чинності.

А в червні Кабінет міністрів України передав уже державну частку Ocean Plaza в управління Фонду держмайна.

Як прогнозував у жовтні 2023 року тодішній в.о. голови Фонду Олександр Федоришин, стартова ціна ТРЦ становитиме 1,3 млрд гривень.