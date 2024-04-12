Продажа ТРЦ "Ocean Plaza": ФГИУ назвал стартовую цену актива

Фонд государственного имущества Украины готовит к продаже государственную часть в ТРЦ "Ocean Plaza". Стартовая цена актива составляет 1 651 633 236 грн.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

По его словам, сегодня ФГИУ провел первую комиссию по продаже объекта крупной приватизации.

Речь идет о государственной доле размером 66,65% в уставном капитале ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (ТРЦ "Ocean Plaza").

Аукционная комиссия также разработала условия продажи этого актива.

Как подчеркнул Коваль, следующим шагом станет подготовка проекта соответствующего решения на рассмотрение и утверждение Кабмина.

После этого ФГИ сразу определит дату проведения аукциона.

"ТРЦ "Ocean Plaza" – актив со многими преимуществами: месторасположение, большая площадь, хорошее техническое состояние и т.д. Это готовый бизнес и уверен, что объект быстро найдет нового проукраинского владельца", - подчеркнул Коваль.

Он напомнил, что средства от продаж этого актива пойдут в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, ведь имущество всех российских олигархов и коллаборантов должно работать на восстановление и укрепление украинской экономики

Как сообщают в пресс-службе ФГИУ, государственная доля в уставном капитале будет выставлена на электронный аукцион с условиями через систему Прозорро.

Стартовая цена, установленная аукционной комиссией, составляет 1651633236 грн.

Ocean Plaza: конфискация актива у россиян

В августе 2022 года ТРЦ Ocean Plaza, среди конечных бенефициарных владельцев которого были граждане РФ, передали в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов.

Весной 2023-го Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. В частности, речь шла об этом торгово-развлекательном центре.

Позже стало известно, что Ocean Plaza перешел в собственность государства – решение о конфискации двух третей ТРЦ, принадлежавших российским представителям, вступило в силу.

А в июне Кабинет министров Украины передал уже государственную часть Ocean Plaza в управление Фонда госимущества.

Как прогнозировал в октябре 2023 тогдашний и.о. главы Фонда Александр Федоришин, стартовая цена ТРЦ составит 1,3 млрд гривен.