Уманскую исправительную колонию так и не продали: комплекс построек выставили на повторные торги

Комплекс построек бывшей исправительной колонии в Умани Черкасской области, который 2 апреля продали за 29 млн грн, снова выставили на торги. Первый аукцион Фонд госимущества Украины признал несостоявшимся.

Об этом свидетельствуют данные Prozorro.

Согласно новым данным, первоначальную цену лота снизили вдвое – со 149 407 грн до 74 703 грн. Приватизационный аукцион назначен на 19 апреля.

Первая попытка реализации Уманской исправительной колонии оказалась неудачной

Напомним, первую попытку реализации комплекса зданий бывшей Уманской исправительной колонии ФГИ предпринял 2 апреля. Стоимость лота во время приватизационного аукциона выросла в 194 раза со 149 407 грн до 29 млн грн. В аукционе приняли участие 42 участника, а победителем торгов стал Борис Григорьевич Пахолюк, являющийся основателем и бенефициаром нескольких сельскохозяйственных предприятий. Именно он предложил за объект 29 млн. грн.

Скорее всего победитель торгов отказался от подписания протокола. Объявление нового аукциона свидетельствует о том, что участник, занявший второе место, отказался от покупки лота.

Что известно о лоте

Комплекс построек бывшей исправительной колонии в Умани состоит из комплекса нежилых зданий и сооружений общей площадью 3143,5 кв. Среди них – учебно-производственный корпус с подвалом бывшей исправительной колонии и земельный участок под сооружениями, площадью 60 соток.

Объект приватизации, расположенный в центральной части города, более 20 лет не использовался, поэтому его физическое состояние неудовлетворительное, а здания нуждаются в капитальном ремонте. Также отсутствуют инженерные коммуникации.

Ранее сообщалось, что 23 февраля ФГИУ провел в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" онлайн-аукционы по приватизации ЕИК "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" и ЕИК "Закупнянский карьер". По результатам этих онлайн-аукционов после заключения соглашений в государственный бюджет поступит 106,6 млн гривен.

Добавим, что ФГИ стал собственником 97,5% акций Запорожского алюминиевого комбината Олега Дерипаски.

Также напомним, что ФГИ провел аукцион по продаже Холминского спиртового завода на Черниговщине. Финальная предложенная цена составила 45 млн. грн, при стартовой стоимости 15,35 млн грн.