Уманську виправну колонію так і не продали: комплекс споруд виставили на повторні торги

Комплекс споруд колишньої виправної колонії в Умані Черкаської області, який 2 квітня продали за 29 млн грн, знову виставили на торги. Перший аукціон Фонд держмайна України визнав таким, що не відбувся.

Про це свідчать дані Prozorro.Продажі.

Згідно з новими даними, початкову ціну лота знизили удвічі - зі 149 407 грн до 74 703 грн. Приватизаційний аукціон заплановано на 19 квітня.

Перша спроба реалізації Уманської виправної колонії виявилася невдалою

Нагадаємо, першу спробу реалізації комплексу будівель колишньої Уманської виправної колонії ФДМУ здійснив 2 квітня. Вартість лоту під час приватизаційного аукціону зросла у 194 рази зі 149 407 грн до 29 млн грн. В аукціоні взяли участь 42 учасники, а переможцем торгів став Борис Григорович Пахолюк, який є засновником та бенефіціаром декількох сільськогосподарських підприємств. Саме він запропонував за обʼєкт 29 млн грн.

Скоріше за все, переможець торгів відмовився від підписання протоколу. Оголошення нового аукціону свідчить про те, що учасник, який посів друге місце, відмовився від купівлі лота.

Що відомо про лот

Комплекс споруд колишньої виправної колонії в Умані складається із комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 3143,5 кв.м. Серед них - учбово-виробничий корпус з підвалом колишньої виправної колонії та земельна ділянка під спорудами, площею 60 соток.

Об’єкт приватизації, який розташований в центральній частині міста, більше 20 років не використовувався, тому його фізичний стан незадовільний, а будівлі потребують капітального ремонту. Також відсутні інженерні комунікації.

Раніше повідомлялося, що 23 лютого ФДМУ провів в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" онлайн-аукціони з приватизації ЄМК "Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою" та ЄМК "Закупнянський кар’єр". За результатами цих онлайн-аукціонів після укладання угод до державного бюджету надійде 106,6 млн гривень.

Додамо, що ФДМУ став власником 97,5% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату Олега Дерипаски.

Також нагадаємо, що ФДМУ провів аукціон із продажу Холминського спиртового заводу на Чернігівщині. Фінальна запропонована ціна склала 45 млн грн, при стартовій вартості 15,35 млн грн.