ФДМУ став власником 97,5% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату Олега Дерипаски

Фонд державного майна отримав в управління акції Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату. Раніше вони належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Він зауважив, що відомство продовжує працювати з санкційними активами.

"В управління Фонду перейшла частина акцій заводу, якими мав право розпоряджатися російський олігарх Дерипаска. Вищий антикорупційний суд передав нам 29,54% від акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"", - повідомив Коваль.

Він нагадав, що раніше у Фонді уже були понад 68% акцій цього підприємства, а наразі їх - 97,5%.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна готує до приватизації Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат.

Наразі керівництво ЗАлКу, яке було призначене після повернення підприємства в державну власність, "робить все, щоб повернути підприємство до життя, навіть попри війну".

Про "ЗАлК"

Запорі́зький виробничий алюмі́нієвий комбіна́т ("ЗАлК") - українське підприємство, до фактичного припинення діяльності — єдиний виробник первинного алюмінію в Україні.

У 1999 році розпочався пільговий розпродаж акцій підприємства — 6,991 % акцій ВАТ "ЗАлК" на суму 10 882 979 грн було продано працівникам комбінату.

У 2000 році Фонд державного майна України провів відкриті торги з продажу контрольного пакета акцій ПАТ "ЗАлК" у розмірі 68,01 % статутного фонду.

У 2004 році власником комбінату стала російська група "СУАЛ", що входила у десятку найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 році "ЗАлК" перейшов під контроль об'єднаної компанії "РУСАЛ" Дерипаски, створеної у березні того ж року шляхом злиття "РУСАЛ", "СУАЛ" і глиноземних активів швейцарського трейдера "Glencore".

Через негативний стан підприємства та невиконання РУСАЛом інвестиційних зобов'язань 22 березня 2012 року Господарським судом міста Києва прийнято рішення про повернення в держвласність України 68 % акцій "ЗАлК", які належать РУСАЛу. Таке ж рішення прийняв Київський апеляційний господарський суд. Однак РУСАЛ оскаржив його в касаційному порядку.

12 березня 2015 року Верховний Суд України підтвердив постанову Вищого господарського суду про повернення в державну власність 68,01 % акцій ЗАлКу, в зв'язку з невиконанням його власниками інвестиційних зобов'язань.

При цьому російська об'єднана компанія "РУСАЛ" мільярдера Олега Дерипаски, що раніше володіла зазначеним пакетом акцій комбінату заявила, що має намір оскаржити в міжнародних судах дане рішення.

27 вересня 2016 року Вищий господарський суд України залишив в силі рішення судів про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01 % акцій ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" вартістю за договором понад 380 млн грн і повернення їх у власність держави".

У травні 2018 року Рада національної безпеки і оборони України підтримала введення санкцій проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з російською збройною агресією проти України. У цьому списку значиться російський бізнесмен Олег Дерипаска, який володіє 48 % часткою РУСАЛ. Наприкінці травня 2018 року Олег Дерипаска вийшов з ради директорів Русала, де він був невиконавчим директором, через санкції США.

У вересні 2018 року Служба безпеки України запросила Раду національної безпеки і оборони України (РНБО) застосувати санкції щодо компаній "РУСАЛ", "Judson Trading Limited" і іноземних громадян, причетних до знищення Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату. За висновком експертів, в результаті таких дій державі завдано збитків на понад $39 млн та 100 млн грн.

Майно російського олігарха Дерипаски конфіскували

Вищий антикорупційний суд 16 лютого 2023 року задовільнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави майна в Україні російського олігарха Олега Дерипаски.

Загалом було націоналізовано 350 об’єктів власності, серед яких корпоративні права заводів та кар’єрів, комплекс морського порту, квартири, адміністративні будівлі, виробничі цехи, сотні одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки, а також грошові активи: загальна вартість конфіскованих активів складає понад 2 мільярда гривень.

Натомість Служба безпеки України, що надавала Мін'юсту матеріали щодо активів Дерипаски, каже, що їхня загальна вартість становить 10 мільярдів гривень.

Як вказують у Мін'юсті, Дерипаска – один із найбагатших російських мільярдерів, контролює та володіє значними частками груп компаній "Русал", "Базовий елемент" та En+ Group.