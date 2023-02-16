ВАКС вирішив конфіскувати майно російського олігарха Дерипаски в Україні

Вищий антикорупційний суд 16 лютого задовільнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави майна в Україні російського олігарха Олега Дерипаски. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Друзі Путіна продовжують втрачати гроші та вплив. За матеріалами Офісу генерального прокурора було націоналізовано майно підсанкційного російського олігарха, наближеного до президента країни-агресора. Він безпосередньо причетний до воєнних злочинів, які чинить РФ", - написав він.

Генпрокурор вказав, що про причетність Дерипаски до вбивств мирних громадян та руйнування українських міст свідчить те, що саме його холдинг є серед тих, хто забезпечує сировиною, в тому числі українського походження, оборонно-промисловий комплекс РФ.

Загалом було націоналізовано 350 об’єктів власності, серед яких корпоративні права заводів та кар’єрів, комплекс морського порту, квартири, адміністративні будівлі, виробничі цехи, сотні одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки, а також грошові активи: загальна вартість конфіскованих активів складає понад 2 мільярда гривень.

Натомість Служба безпеки України, що надавала Мін'юсту матеріали щодо активів Дерипаски, каже, що їхня загальна вартість становить 10 мільярдів гривень. Рішення суду стосується, зокрема, Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній "Глухівський кар’єр кварцитів", "Хустський кар’єр" та "Жежелівський кар’єр".

Нагадаємо, що у Мін'юсті анонсували позов щодо конфіскації активів Дерипаски ще у вересні 2022 року, однак подали лиш у січні. Відомство також збиралося подати аналогічні позови про стягнення в дохід держави приватних активів інших підсанкціонних осіб, зокрема колишнього президента Віктора Януковича та опального бізнесмена Сергія Курченка, що втікли з України. Майно Януковича Вищий антикорсуд вже вирішив конфіскувати 14 грудня.

Першим же подібним рішенням ВАКС стала 1 вересня конфіскація активів іншого російського олігарха - Володимира Євтушенкова. Згодом уряд визначив Фонд державного майна уповноваженим органом управління цими активами.