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Вищий антикорсуд конфіскував майно Януковича на користь держави
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України, поданий стосовно колишнього президента Віктора Януковича та наближених до нього осіб, вирішивши стягнути у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти.
Як ідеться у повідомленні суду, це центр відпочинку та здоров’я та житловий булинок (площею 825,8 квадратних метра), що знаходяться у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.
Також конфісковано декілька машиномісць у підземному паркінгу, квартиру, будинок, судно марки Brig, 100% ТОВ "Танталіт" та ТОВ "Дом Лєсніка", грошові кошти у сумі 31,05 мільйона гривень та 84,96 тисячі доларів.
Крім того, конфісковано 537 історико-культурних та матеріальних цінностей та творів мистецтва, оціночна вартість яких складає понад 18,78 мільйона євро.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що суд обрав вказаним особам санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 закону про санкції (стягнення активів в дохід держави). Застосування цього виду санкцій передбачається за саме через рішення суду за позовом Мін'юсту.
Як уточнюють в організації "Центр протидії корупції", йдеться, зокрема, про резиденцію "Межигір’я" в Нових Петрівцях, готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі та квартиру на Оболонській набережній в Києві. Серед інших цінностей - книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці і навіть гармата XIX століття.
"Підставою для конфіскації стало те, що Янукович сприяв Росії у проведенні підривної та терористичної діяльності проти України та веденні агресивної війни. Серед іншого, він публічно звертався до президента Зеленського із листами про припинення війни шляхом прийняття умов країни-агресора", - зазначають у ЦПК.
Нагадаємо також, що у липні Кабінет міністрів погодив проект указу президента про створення на території колишньої резиденції Януковича "Межигір'я" державного парку-пам’ятки.
Зазначимо, що проти Януковича в Україні після його втечі в лютому 2014 року до Росії було відкрито цілу низку кримінальних справ за різними епізодами. Зокрема, обвинувальним вироком у січні 2019 року завершилася справа про державну зраду та підтримку Росії у веденні агресивної війни: експрезиденту дали 13 років в'язниці. В жовтні 2020 року рішення підтвердив Київський апеляційний суд, а у грудні 2021 року - Верховний суд.
Крім того, Янукович заочно заарештований Україною у справі про заволодіння згаданою державною резиденцією "Межигір'я" у 2007 році, а з лютого 2022 року підозрюється і у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства. У червні нинішнього року також було завершено розслідування справи проти експрезидента щодо захоплення ним державної влади.