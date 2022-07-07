Кабмін погодив оголошення "Межигір'я" державним парком-пам'яткою

Кабінет міністрів на засіданні 7 липня погодив проект указу президента про створення державного парку-пам’ятки "Межигір'я". Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

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Межигір'ю планують надати статус парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Він присвоюється найбільш визначним та цінним зразкам паркового будівництва з метою їх охорони, а також використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях. Зараз такий статус мають, зокрема, парки "Феофанія" та Маріїнський парк у Києві, Стрийський парк у Львові тощо.

Як зазначив міністр екології Руслан Стрілець, до території парку буде включено 138,5937 га земель державної власності, які надаються йому у постійне користування. Відповідні процедури планується завершити впродовж 2022-2023 років, розробивши та затвердивши проект утримання та реконструкції парку.

"Мальовниче урочище біля Дніпра "Межигір’я" з 1935 року слугує державною резиденцією. Роками місця, де побували різні державні діячі, були недоступні українцям. Після Революції гідності "Межигір’я" стало одним з популярних туристичних місць", - нагадують у Мінприроди.

Там вказують, що після надання “Межигір'ю” статусу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва туристи, як і раніше, зможуть його відвідувати без обмежень, однак, на території буде встановлено належний природоохоронний режим для збереження природної цінності цієї території.

Нагадаємо також, що в січні президент Володимир Зеленський розпорядився створити в України три нових національних парки - "Пуща Радзівіла", "Куяльницький" та "Холодний Яр".