В Украине хотят создать три национальных парка и сделать больше территорию ряда заповедников

В Украине в ближайшие несколько лет появятся три новых национальных парка, а ряду заповедников и заказников расширят границы, увеличив территорию.

Об этом идет речь в указах № 2-07/2022, которые на днях подписал украинский президент Владимир Зеленский.

В частности документы предусматривают создание на территории Черкасской области национального природного парка "Холодный Яр". Под него передадут 6,8 тысячи гектаров земель.

Также на территории Березовского и Одесского районов Одесской области создадут национальный природный парк «Куяльницкий» размером в 10,8 тысячи гектаров, а на территории Сарненского района Ровенской области - национальный природный парк «Пуща Радзивилла» размеров в 24 тысячи га.

Парки будут находиться в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Также своими указами Зеленский увеличил границы территорий Карпатского биосферного заповедника, национального парка «Меотида», национального природного парка «Вижницкий» и ботанического заказника общегосударственного значения «Староманзырский».

В состав Карпатского биосферного заповедника войдут 17,9 тысячи гектаров земель - их заберут у ближайших лесных хозяйств.

К территории национального природного парка «Вижницкий» добавят 131 гектар земель госсобственности на территории Вижницкого района Черновицкой области, а к территории ботанического заказника «Староманзырский» — 99 га земель на территории Болградского района Одесской области.

В территорию национального природного парка «Меотида» включат 580,2 га земель, расположенных за пределами поселка городского типа Ялта, сел Мелекино и Урзуфа Донецкой области.

Согласно документам, Кабмин должен в течение шести месяцев утвердить положение о созданных парках и внести изменения в положения о природоохранных объектах, границы которых были расширены. Правительство также должно до 2024 года решить вопрос о предоставлении земель.