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Почти 17 тысяч гривен за незаконный вылов щуки: в Украине повысили штрафы за нанесение ущерба природе
Кабинет министров ввел новый порядок исчисления размера ущерба, причиненного природно-заповедному фонду. Таким образом, правительство существенно повысило штрафы за нанесение ущерба природе.
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов объяснило, за какой вред природе в Украине будут штрафовать.
В ведомстве подчеркнули, что любители собирать грибы и ягоды вряд ли окажутся в рядах правонарушителей, посещая привычные для себя места. Штрафы повысили за сбор грибов, срывание растений и т.д. на территории заповедников.
"Они определены Проектами организации территорий соответствующих учреждений природно-заповедного фонда. Такие зоны создаются специально для сохранения краснокнижных животных и растений. Как и прежде, пребывание посторонних здесь запрещено. Имеются соответствующие таблички с уведомлением. Да и служба охраны уведомляет посетителей о существующих ограничениях. Так что случайно ошибиться и собрать запрещенное по незнанию в таких зонах невозможно", — разъяснили в министерстве.Подписывайтесь на наш YouTube канал
А вот штраф за целенаправленное нанесение ущерба природе на такой территории повысили в 10 раз.
В частности, штраф за уничтожение или повреждение куста пион повысили с 61 гривни до 1691 гривни. Незаконный вылов сома обойдется правонарушителям почти в 21 тысячу гривен. А охота на оленя пятнистого может стоить браконьерам 300 тысяч гривен.
В министерстве обратили внимание, что принятое постановление касается исключительно территорий и объектов природно-заповедного фонда:
- национальных природных парков;
- природных заповедников;
- ботанических садов;
- дендрологических парков.
Такие объекты занимают всего 6% территории Украины. Новые штрафы не распространяются на флору и фауну лесов, водных и других объектов и природные ресурсы, не входящие в территорию природно-заповедного фонда Украины.
Но в этих вариантах действуют другие отдельные нормативно-правовые акты.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила факт незаконного завладения чиновниками государственными землями природно-заповедного фонда в Конче-Заспе под Киевом.
Выяснилось, что руководство районного отделения Госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара.
Фото: Depositphotos