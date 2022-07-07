Кабмин согласовал объявление "Межигорья" государственным парком-памятником

Кабинет министров на заседании 7 июля согласовал проект указа президента о создании государственного парка-памятника "Межигорье". Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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"Межигорью" планируют придать статус парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения. Он присваивается наиболее значимым и ценным образцам паркового строительства с целью их охраны, а также использования в эстетических, воспитательных, научных, природоохранных и оздоровительных целях. Сейчас такой статус имеют, к примеру, парки "Феофания" и Мариинский парк в Киеве, Стрыйский парк во Львове.

Как отметил министр экологии Руслан Стрелец, в территорию парка будет включено 138,5937 га земель государственной собственности, которые предоставляются ему в постоянное пользование. Соответствующие процедуры планируется завершить в течение 2022-2023 годов, разработав и утвердив проект содержания и реконструкции парка.

"Живописное урочище у Днепра "Межигорье" с 1935 года служит государственной резиденцией. Годами места, где побывали разные государственные деятели, были недоступны украинцам. После Революции достоинства "Межигорье" стало одним из популярных туристических мест", - напоминают в Минприроды.

Там указывают, что после предоставления "Межигорью" статуса парка-апмятника садово-паркового искусства туристы по-прежнему смогут его посещать без ограничений, однако на территории будет установлен надлежащий природоохранный режим для сохранения природной ценности этой территории.

Напомним также, что в январе президент Владимир Зеленский распорядился создать в Украине три новых национальных парка - "Пуща Радзивилла", "Куяльницкий" и "Холодный Яр".